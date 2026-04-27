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Servicio meteorológico

Cae notablemente la temperatura y así estará el tiempo este lunes en Mendoza

Llega el primer día de la semana en Mendoza y desde Diario NDI te damos el pronóstico de cómo estará el tiempo. Enterate.

Arranca el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un lunes con tiempo fresco en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente nublado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma bajará y dará una máxima de 17 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 1 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias no se esperan cambios, pues la provincia no cuenta con alertas por la posible llegada de eventualidad.

Cómo continuará el tiempo

Para el martes el tiempo tendría cambios, la temperatura subiría y daría una máxima de 21 grados en una jornada nublada.

El miércoles la temperatura llegaría con cambios, pues la misma subiría y daría una máxima de 25 grados a lo largo de un día mayormente nublado.

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