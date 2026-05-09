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Cae la temperatura y se viene un sábado con posibles heladas en Mendoza

Llega el primer día del fin de semana en Mendoza y desde Diario NDI te damos el pronóstico de cómo estará el tiempo. Enterate.

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un sábado con tiempo fresco en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente soleado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma bajará y dará una máxima de 12 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a -3 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias se esperan cambios, pues la provincia no cuenta con alertas por la posible llegada de eventualidades.

Cómo continuará el tiempo

Para el domingo el tiempo tendría cambios, la temperatura subirá y daría una máxima de 17 grados en una jornada soleada y con temperaturas bajo cero.

El lunes la temperatura llegaría con cambios, pues la misma disminuiría y daría una máxima de 20 grados a lo largo de un día mayormente soleado y con mínimas bajo cero.

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