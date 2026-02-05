Search
Cae la temperatura y así estará el tiempo este jueves en Mendoza

Llega el cuarto día de la semana en Mendoza y desde Diario NDI te damos el pronóstico de cómo estará el tiempo. Enterate.

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un jueves con tiempo fresco en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente nublado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma bajará y dará una máxima de 24 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 15 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias no se esperan cambios, pues la provincia no cuenta con alertas por posibles eventualidades.

Cómo continuará el tiempo

El viernes la temperatura llegaría con cambios, pues la misma subiría y daría una máxima de 27 grados a lo largo de un día mayormente nublado.

Para el sábado el tiempo tendría cambios, la temperatura subiría y daría una máxima de 30 grados en una jornada mayormente soleado.

servicio meteorológico

Cae la temperatura y así estará el tiempo este jueves en Mendoza

