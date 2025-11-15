Cae la temperatura y así estará el tiempo este domingo en Mendoza

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un domingo con tiempo cálido en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente soleado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma bajará y dará una máxima de 24 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 11 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias no se esperan cambios, pues la provincia no cuenta con alertas por posibles eventualidades.

Cómo continuará el tiempo

El lunes la temperatura llegaría con cambios, pues la misma aumentaría y daría una máxima de 30 grados a lo largo de un día mayormente soleado.

Para el martes el tiempo tendría cambios, la temperatura subiría y daría una máxima de 33 grados en una jornada mayormente soleada.