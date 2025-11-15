Search
Instagram Facebook Twitter
sol
servicio meteorológico

Cae la temperatura y así estará el tiempo este domingo en Mendoza

Llega el último día del fin de semana en Mendoza y desde Diario NDI te damos el pronóstico de cómo estará el tiempo. Enterate.

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un domingo con tiempo cálido en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente soleado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma bajará y dará una máxima de 24 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 11 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias no se esperan cambios, pues la provincia no cuenta con alertas por posibles eventualidades.

Cómo continuará el tiempo

El lunes la temperatura llegaría con cambios, pues la misma aumentaría y daría una máxima de 30 grados a lo largo de un día mayormente soleado.

Para el martes el tiempo tendría cambios, la temperatura subiría y daría una máxima de 33 grados en una jornada mayormente soleada.

ETIQUETAS:

Mendozaclimapronóstico

+ Noticias

servicio meteorológico

Cae la temperatura y así estará el tiempo este domingo en Mendoza

Por: Redacción NDI

GOBIERNO DE LA NACIÓN

Nuevo Programa Federal de Primera Infancia: qué propone y cómo funcionará

Por: Violeta Díaz Costa

NO HUBO MILAGRO

DESCENDIÓ GODOY CRUZ

Por: Lucian Astudillo

CIUDAD DE MENDOZA

La Ciudad de Mendoza sancionó una ordenanza para un uso estratégico de la IA

Por: Violeta Díaz Costa

VIDA DEPORTIVA

La Ciudad amplía su oferta deportiva y comunitaria en el Gimnasio Municipal Nº 4

Por: Violeta Díaz Costa

No hay paz

El abogado de Cristina Kirchner amenazó a los hermanos Milei: “Voy por vos”

Por: Agustin Zamora
Instagram Facebook Twitter