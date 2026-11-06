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¿Cae la temperatura en Mendoza? Cómo seguirá el tiempo este viernes

Se empieza a cerrar la semana en Mendoza y desde Diario NDI te damos el pronóstico de cómo estará el tiempo.

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un viernes con tiempo fresco en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente cubierto en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma bajará y dará una máxima de 16 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 7 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias no se esperan cambios, ya que la provincia no cuenta con alertas por la posible llegada de eventualidades

Cómo continuará el tiempo

El sábado la temperatura llegaría con cambios, ya que la misma subiría y daría una máxima de 21 grados a lo largo de un día mayormente soleado.

Para el domingo el tiempo tendría cambios, la temperatura subiría y daría una máxima de 27 grados en una jornada con cielo mayormente descubierto.

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