Cae la imagen de Javier Milei por falta de trabajo, bajos salarios y denuncias de corrupción

Una nueva encuesta nacional volvió a encender luces de alerta en el Gobierno: la imagen del presidente Javier Milei registra un deterioro sostenido en medio de un escenario económico que no logra mejorar la percepción social. La falta de empleo, los salarios deprimidos y las denuncias de corrupción aparecen hoy como los principales factores que explican la caída en la aprobación.

De acuerdo a un relevamiento de la Universidad de San Andrés, la aprobación del Gobierno se ubica en apenas 36%, uno de los niveles más bajos desde el inicio de la gestión. En paralelo, el 68% de los encuestados manifestó insatisfacción con la marcha general del país, reflejando un clima social cada vez más complejo.

Los problemas que más preocupan

El estudio revela que la principal preocupación de los argentinos es la falta de trabajo, mencionada por el 40% de los encuestados. Le siguen de cerca los bajos salarios (39%) y la corrupción (38%), configurando un combo que impacta directamente en la percepción sobre el rumbo económico y político.

Se trata de un cambio relevante en la agenda pública: la inflación, que durante meses dominó el debate, perdió centralidad y quedó relegada frente a problemas estructurales vinculados al empleo y el poder adquisitivo.

Este escenario también se refleja en otros indicadores económicos. Datos recientes muestran una suba del desempleo al 7,5% y una caída en sectores clave como la industria, lo que refuerza la sensación de estancamiento en amplios sectores de la sociedad.

Salarios en crisis y malestar social

El deterioro del ingreso es uno de los puntos más sensibles. Distintos informes advierten sobre una pérdida del poder adquisitivo y dificultades crecientes para llegar a fin de mes, especialmente en sectores medios y trabajadores formales.

Incluso en ámbitos como el sistema universitario, se registran fuertes caídas salariales que derivan en renuncias y conflictos laborales, evidenciando el impacto transversal de la crisis en distintas actividades.

En este contexto, la mejora de algunos indicadores macroeconómicos no logra traducirse en una percepción positiva a nivel social, lo que explica parte del desgaste en la imagen presidencial.

Corrupción y desgaste político

A este escenario económico se suman episodios que afectan la credibilidad del Gobierno. Investigaciones y denuncias vinculadas a posibles hechos de corrupción dentro del entorno oficial han generado ruido político y contribuido al deterioro de la imagen.

Distintas encuestas coinciden en que estos factores, combinados con la falta de resultados concretos en el empleo y los ingresos, explican la caída en la popularidad del Presidente.