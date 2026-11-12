Cada día más pobres: una familia mendocina necesitó más de $1,5 millones para cubrir lo básico

El costo de vida sigue poniendo a prueba los ingresos de los mendocinos. Según los últimos datos difundidos por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE), una familia de cuatro integrantes necesitó $1.532.011,89 durante octubre para no quedar por debajo de la línea de pobreza.

La cifra corresponde a la Canasta Básica Total (CBT), que contempla los gastos esenciales de un hogar, incluidos alimentos, vestimenta, transporte, salud y educación.

El nuevo valor representa un incremento de más de $47.000 respecto de septiembre, cuando una familia mendocina necesitaba $1.484.912 para cubrir sus necesidades básicas.

La situación resulta todavía más compleja para aquellos hogares que deben afrontar el pago de un alquiler, un gasto que no está contemplado de manera directa en el cálculo de la canasta.

Cuánto necesitó una familia mendocina para no ser indigente

El informe oficial también actualizó el valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que determina el ingreso mínimo necesario para acceder a una alimentación básica.

Durante octubre, una familia tipo necesitó $638.338,29 para no caer en la indigencia, frente a los $618.713 registrados en septiembre.

Esto significa que, en apenas un mes, el costo de los alimentos indispensables aumentó cerca de $19.625.

La diferencia entre ambas mediciones permite dimensionar el peso que tienen otros gastos cotidianos sobre el presupuesto familiar. Mientras que la canasta alimentaria contempla exclusivamente productos necesarios para cubrir requerimientos nutricionales, la canasta total incorpora otros bienes y servicios esenciales.

La diferencia entre Mendoza y el promedio nacional

Los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) muestran que el costo de las canastas básicas también aumentó en el conjunto del país.

En octubre, una familia argentina necesitó alrededor de $1.690.000 para no ser pobre, mientras que el ingreso necesario para superar la línea de indigencia alcanzó los $761.261.

A nivel nacional, la Canasta Básica Total aumentó un 3,5% mensual y la Alimentaria un 3,1%, ambas por encima de la inflación general del 2,2%.

En Mendoza, la inflación de octubre fue del 1,6%, mientras que la canasta básica total registró un incremento cercano al 3,2%.

Los números vuelven a mostrar una realidad que atraviesa a miles de hogares: aunque la inflación mensual se mantiene relativamente moderada, el dinero necesario para cubrir las necesidades más elementales continúa aumentando.