ELECCIONES 2025

Cachetazo para La Libertad Avanza: tras la renuncia de Espert, la Justicia bonaerense rechazó la reimpresión de boletas

Pese a la salida de la lista del Diputado libertario, la Junta dispuso que el material electoral se distribuya sin cambios y ratificó la vigencia de las boletas actuales.

Este jueves, la Junta Electoral bonaerense rechazó el pedido de La Libertad Avanza para reimprimir las Boletas Únicas de Papel (BUP) del distrito, luego de la renuncia de José Luis Espert a su candidatura como candidato a diputado nacional por el partido libertario en Buenos Aires.

Según argumentó el organismo, el reclamo resulta “material, temporal y jurídicamente inviable”, por lo que las boletas “ya impresas y controladas mantendrán plena validez y vigencia”.

La resolución, firmada por la presidenta de la Junta, Hilda Kogan, el juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla y el titular de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Jorge Di Lorenzo, ordenó además al Ministerio del Interior y al Correo Argentino “continuar con el cronograma de distribución y entrega del material electoral en las fechas y condiciones originalmente establecidas”.

La decisión cierra el intento de La Libertad Avanza de modificar las boletas tras la salida de Espert, quien días atrás había renunciado a su candidatura dentro del espacio libertario debido al escándalo en el que se vio envuelto al ser vinculado con el presunto narcotraficante Fred Machado, quien fue detenido el pasado martes para ser extraditado a Estados Unidos, donde será juzgado por narcotráfico y fraude. Según trascendió, Espert recibió una trasferencia de US$200.000 dólares por parte de Machado.

De esta manera, pese a que el partido libertario había asegurado que contaba con los fondos para hacer frente a los costos de la reimpresión y distribución de las BUP, la Junta Electoral bonaerense rechazó el pedido y en los comicios del próximo 26 de octubre las boletas tendrán la cara de Espert y de Karen Reichardt, quien quedó como cabeza de lista.

