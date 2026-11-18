Este martes, un inesperado giro en la Legislatura volvió a exponer las tensiones que existen entre Alfredo Cornejo y el diputado nacional (y aspirante a candidato a gobernador) Luis Petri: los diputados que responden al legislador nacional rechazaron el endeudamiento que solicita el Gobierno provincial y dejaron al mandatario provincial sin los votos necesarios para avanzar con el Presupuesto 2027. Ante la falta de acuerdo, también quedó postergado el tratamiento de los proyectos de Avalúo e Impositiva.

Cabe recordar que la intención del oficialismo era conseguir este miércoles los dictámenes de las tres iniciativas en la Comisión de Hacienda y Presupuestos. Sin embargo, el sector petrista de Cambia Mendoza objetó el financiamiento en dólares, al que consideran “un cheque en blanco”. Tras esto, se frenó el acuerdo.

Esta negativa representa un problema concreto para Cornejo, ya que la autorización para endeudarse requiere el respaldo de dos tercios de la Cámara de Diputados, es decir, 32 votos. A la hora de sumar las bancas del, la cuenta asciende a 35, pero ocho legisladores responden a Petri. Sin ese sector, los números no le dan al Gobernador.

En este punto cabe resaltar que el rechazo no se limita solo al sector petrista, ya que el peronismo también se manifestó en contra del pedido de financiamiento del Gobierno. En ese aspecto, desde el PJ señalan que el contexto económico y político no resulta adecuado para avanzar con un nuevo endeudamiento, especialmente porque el año próximo habrá elecciones.

Los US$ 200 millones que desataron el conflicto

Los cuestionamientos apuntan especialmente a los US$ 200 millones que el Ejecutivo busca obtener de organismos multilaterales para poner en marcha el denominado Plan de Desarrollo Productivo. El proyecto contempla otorgar créditos a privados vinculados con sectores considerados estratégicos para la economía provincial.

Según explicó anteriormente el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, la iniciativa apunta a actividades como la minería, el petróleo y la energía, con el objetivo de impulsar una reconversión de la matriz productiva de Mendoza.

El plan se encuentra en etapa de diseño junto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que participaría tanto del financiamiento como de la identificación de actividades económicas con potencial de crecimiento. Cabe resaltar que esos US$ 200 millones representan un tope de autorización y no implican que la Provincia vaya a tomar la totalidad del crédito de manera inmediata.

El pedido forma parte de una solicitud más amplia de financiamiento internacional por hasta USD 320 millones. Los otros USD 120 millones se destinarían a infraestructura energética, principalmente estaciones transformadoras, líneas de alta tensión y proyectos de generación eléctrica.

A esos pedidos se suma la autorización para refinanciar vencimientos de deuda. La solicitud del Ejecutivo no se limita a las obligaciones de 2027, sino que también contempla los compromisos de 2028 y 2029.