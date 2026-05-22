Cachetazo judicial para Walter Bento: Casación rechazó su pedido de prisión domiciliaria

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el pedido de prisión domiciliaria del exjuez Walter Bento, quien fuera condenado a 18 años de prisión por distintos hechos de corrupción. Pese a esta negativa, la Justicia dispuso implementar un régimen regular de visitas para reforzar el vínculo con su hijo Facundo Bento, quien atraviesa una delicada situación de salud por una discapacidad severa.

La resolución fue adoptada por la Sala III del máximo tribunal penal federal del país, integrada por los jueces Guillermo Yacobucci, Mariano Borinsky y Carlos Mahiques, quienes coincidieron en que no existían motivos suficientes para modificar el régimen de detención del exmagistrado.

Cabe recordar que el planteo había sido impulsado por la defensa de Bento, encabezada por el abogado Mariano Fragueiro Frías, quien sostuvo que la situación familiar y el deterioro del vínculo con su hijo justificaban el arresto domiciliario. Según el argumento, Facundo Bento requiere cuidados permanentes y acompañamiento emocional estable, además de un fortalecimiento del contacto con su padre recomendado en informes médicos y psicológicos incorporados al expediente.

Sin embargo, los camaristas entendieron que el joven actualmente se encuentra correctamente contenido por su madre, cuidadores, profesionales de la salud, cobertura médica y un centro de día al que asiste regularmente.

Otro aspecto que la Justicia evaluó a la hora de negarle la prisión domiciliaria es que Bento permanece detenido tras haber sido condenado por delitos de extrema gravedad vinculados a una estructura de corrupción judicial.

Pese a rechazar la prisión domiciliaria, la Casación consideró necesario reforzar el contacto familiar, por lo que dispuso que el exjuez pueda visitar el domicilio familiar cada 14 días durante 24 horas, incluyendo la posibilidad de pernoctar junto a su hijo. También ordenó que el acompañante terapéutico de Facundo participe en parte de los encuentros y que el Tribunal Oral Federal de Mendoza supervise de manera permanente la evolución del régimen de visitas.

Cabe recordar que en febrero de este año el Tribunal Oral Federal Nº2 de Mendoza condenó a Bento a 18 años de prisión por asociación ilícita, cohecho pasivo, enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado, falsedad ideológica y ocultamiento de pruebas, entre otros delitos. De acuerdo con la sentencia, el exjuez lideró una organización dedicada al cobro de sobornos y al manejo irregular de expedientes judiciales.