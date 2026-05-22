Search
Instagram Facebook Twitter
juez-walter-bento
NUEVO REVÉS

Cachetazo judicial para Walter Bento: Casación rechazó su pedido de prisión domiciliaria

La defensa había argumentado que la situación familiar y médica justificaba el arresto domiciliario del exjuez. Sí le habilitaron un régimen de visitas cada 14 días para garantizar la revinculación con su hijo Facundo.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el pedido de prisión domiciliaria del exjuez Walter Bento, quien fuera condenado a 18 años de prisión por distintos hechos de corrupción. Pese a esta negativa, la Justicia dispuso implementar un régimen regular de visitas para reforzar el vínculo con su hijo Facundo Bento, quien atraviesa una delicada situación de salud por una discapacidad severa.

La resolución fue adoptada por la Sala III del máximo tribunal penal federal del país, integrada por los jueces Guillermo Yacobucci, Mariano Borinsky y Carlos Mahiques, quienes coincidieron en que no existían motivos suficientes para modificar el régimen de detención del exmagistrado.

El ex juez Walter Bento fue sentenciado a 18 años de prisión y deberá pagar una multa de más de $540 millones

Cabe recordar que el planteo había sido impulsado por la defensa de Bento, encabezada por el abogado Mariano Fragueiro Frías, quien sostuvo que la situación familiar y el deterioro del vínculo con su hijo justificaban el arresto domiciliario. Según el argumento, Facundo Bento requiere cuidados permanentes y acompañamiento emocional estable, además de un fortalecimiento del contacto con su padre recomendado en informes médicos y psicológicos incorporados al expediente.

Sin embargo, los camaristas entendieron que el joven actualmente se encuentra correctamente contenido por su madre, cuidadores, profesionales de la salud, cobertura médica y un centro de día al que asiste regularmente.

Otro aspecto que la Justicia evaluó a la hora de negarle la prisión domiciliaria es que Bento permanece detenido tras haber sido condenado por delitos de extrema gravedad vinculados a una estructura de corrupción judicial.

Pese a rechazar la prisión domiciliaria, la Casación consideró necesario reforzar el contacto familiar, por lo que dispuso que el exjuez pueda visitar el domicilio familiar cada 14 días durante 24 horas, incluyendo la posibilidad de pernoctar junto a su hijo. También ordenó que el acompañante terapéutico de Facundo participe en parte de los encuentros y que el Tribunal Oral Federal de Mendoza supervise de manera permanente la evolución del régimen de visitas.

Cabe recordar que en febrero de este año el Tribunal Oral Federal Nº2 de Mendoza condenó a Bento a 18 años de prisión por asociación ilícita, cohecho pasivo, enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado, falsedad ideológica y ocultamiento de pruebas, entre otros delitos. De acuerdo con la sentencia, el exjuez lideró una organización dedicada al cobro de sobornos y al manejo irregular de expedientes judiciales.

ETIQUETAS:

Walter Bentoprisión domiciliariaCasación

+ Noticias

NUEVO REVÉS

Cachetazo judicial para Walter Bento: Casación rechazó su pedido de prisión domiciliaria

Por: Redacción NDI

en dólares

Atención en el 148: la millonaria partida que destina el Gobierno para el call center

Por: Redacción NDI

STREAMING

“Zambrano” el spin-off de El Encargado que llevará la sátira al mundo judicial

Por: Violeta Díaz Costa

Fórmula Uno

Colapinto logró reponerse a los desperfectos técnicos de su auto y se destacó en la clasificación para la carrera sprint

Por: Redacción NDI

barrio Unión y Progreso

Megaoperativo en Tunuyán: secuestraron armas, droga y municiones tras 16 allanamientos

Por: María Orozco

bataria de proyectos

El oficialismo busca relanzar su agenda en el Congreso con el “Súper RIGI” como eje

Por: María Orozco
Instagram Facebook Twitter