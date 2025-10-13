Cabo Verde hizo historia y jugará el Mundial 2026

Cabo Verde tiene su esperado día de fiesta. El diminuto archipiélago africano le ganó 3-0 a Esuatini, en la jornada final de las Eliminatorias de África, y se clasificó, por primera vez en su historia para el Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

En su hazaña, los tiburones azules dejaron a Camerún en el 2do lugar y los leones deberán pelear por la clasificación en un repechaje.

Cabo Verde, un camino de lucha y sacrificio

El trayecto hacia la Copa del Mundo de 2026 es una montaña rusa de desafíos donde cada paso está cargado de significado. Cabo Verde, con apenas medio millón de habitantes, se enfrenta a un mundo donde los gigantes dominan la escena y la historia parece escrita en su contra. Pero este pequeño país ha demostrado que la grandeza no se mide en población ni en presupuesto, sino en la capacidad de soñar y luchar con la tenacidad de los océanos que lo rodean.

Liderando el Grupo D con 23 puntos, los “Tiburones Azules” navegan con la fuerza de un viento imparable. No solo lograron el boleto al Mundial, sino que buscan inmortalizarse, escribir un capítulo que resonará en las islas y en los corazones de cada caboverdiano que cree en la magia del deporte.