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Ca7riel y Paco Amoroso vuelven a Mendoza: fecha confirmada y todo lo que tenés que saber del show

El dúo más explosivo de la escena argentina regresa a Mendoza con un recital que promete pura energía. Conocé los detalles del show.

El fenómeno musical de Ca7riel y Paco Amoroso volverá a pisar suelo mendocino y la cita ya tiene fecha confirmada: será el próximo 24 de mayo en el Arena Maipú (uno de los escenarios más importantes de la provincia).

Según se anticipa, el show promete una noche cargada de intensidad, pogo y una puesta en escena arrolladora, características que se volvieron marca registrada del dúo en cada una de sus presentaciones en vivo.

Con una propuesta que fusiona géneros, los artistas lograron destacarse combinando rap, rock, trap y funk (una mezcla poco convencional que conecta fuerte con el público joven), consolidándose como una de las expresiones más potentes de la música argentina actual.

A lo largo del recital, se espera que repasen sus grandes éxitos como “OUKE”, “JALA JALA” y “A Mí No” (temas que los posicionaron a nivel nacional), junto con material más reciente que mantiene su identidad provocadora y energética.

De esta manera, su regreso a Mendoza no solo marca una nueva visita, sino también una oportunidad para vivir un show sin filtros (con una conexión directa con el público y una energía difícil de igualar), en un evento que ya empieza a generar gran expectativa.

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