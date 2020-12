El nieto de Victorino Tagarelli busca reconstruir la historia de su abuelo a partir del relato de sus pacientes. El médico convirtió en la década del 50 una salita de primeros auxilios en un complejo hospital para el Valle de Uco que hoy lleva su nombre.

Fue un pionero de la salud pública de la provincia que se dedicó a cambiar la realidad de la población en forma integral: construyó desde equipos potabilizadores de agua hasta desarrolló el Programa de Huertas Familiares para diversificar la alimentación de las poblaciones rurales.

Como publicó Diario El Sol, el trabajo documental, que ya lleva dos años, recopila archivos históricos y vivencias a través de entrevistas y testimonios de puño y letra de adultos mayores que llegaron a su nieto por medio de cartas en las que recuerdan sus pasos por el consultorio del doctor en San Carlos.

En 1949 Tagarelli fue designado director de la sala de primeros auxilios de Eugenio Bustos, que luego se convirtió en hospital a fuerza de sus gestiones. En el año 2000, a dos años de su fallecimiento, la Legislatura de Mendoza aprobó el proyecto de ley para que el nosocomio pase a denominarse «Dr. Victorino Tagarelli» en homenaje a quien en vida fuera el impulsor, ejecutor y mentor de la creación y puesta en funcionamiento del moderno y polifuncional centro asistencial.

“Victorino fue una persona comprometida con su gente. Dicen en el pueblo que nunca se sintieron tan seguros, que nunca en la historia han tenido un médico al servicio suyo; muy distinto a los tiempos actuales donde prevalece la fortuna de pocos”, contó el sociólogo Diego Tagarelli, el nieto del médico que lleva adelante el proyecto.

Sus allegados sostienen que fue “un loco”, un médico fuera de serie que ejerció con pasión su profesión hasta el día de su muerte. Cuentan que, tras sufrir un infarto cardíaco, quedó internado en el hospital Central y los días previos a su fallecimiento, estando convaleciente, se calzaba la bata blanca para hacer una recorrida por las habitaciones y atender a los enfermos.

Anécdotas y vivencias del pueblo

Diego explicó que la convocatoria para que la gente interesada envíe sus escritos no está cerrada. El objetivo es que el libro salga a la luz en abril de 2021.

A lo largo de estos años, rescató documentación de la época. Periódicos, registros estadísticos que su abuelo “obsesivamente” reunía mensualmente y descripciones que las propias uniones vecinales u organismos sociales del departamento reconstruyeron.

“También me he tomado el trabajo de realizar entrevistas directas con la gente; cuestión ésta que ha significado un plus para el relato de la obra. Una buena parte de la historia del doctor Tagarelli viene de las propias anécdotas y vivencias del pueblo”, afirmó el sociólogo que ya cuenta con un libro en su haber: “Nada más práctico que una buena teoría. Escritos del sociólogo Mario Franco”.

Y detalló: “Muchos adultos mayores han recurrido a sus hijos o nietos para que les ayuden a escribir cartas o enviar correos relatando anécdotas. Esto es muy interesante: se genera un círculo familiar y social donde los ‘viejos’ acuden y comprometen a las nuevas generaciones a recordar a un doctor que fue el que, precisamente, los trajo al mundo. Y eso hijos o nietos se interesan, en demasía, por saber de su historia y de la historia del departamento”.

Entre las anécdotas que sumará en el escrito destacó que para Victorino “siempre había algo por hacer. Hasta le indignaba que las viandas que se entregaban a los pacientes del Hospital tuvieran el sabor a los platos servidos en una cárcel o instituciones vejatorias, y que nada tenía que ver con las comidas que se preparan en casa. ‘La comida para mis pacientes tiene que ser rica, se deben chupar los dedos de lo buena que está’, decía. Por eso siempre pasaba por la cocina del Hospital supervisando el ‘morfi’”.

Quienes quieran sumarse a la convocatoria pueden hacerlo a diegotagarelli@gmail.com o al 2614716053