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Legislatura

Buscan que los veteranos de Malvinas tomen la promesa de Lealtad a la Bandera en las escuelas de Mendoza

La presencia de los excombatientes en los actos será de carácter voluntario y sujeta a su disponibilidad.

Un proyecto de ley presentado por el diputado Germán Gómez (PJ) busca modificar la manera en que se lleva a cabo el tradicional acto de Promesa de Lealtad a la Bandera Argentina en los establecimientos educativos de la provincia.

La iniciativa propone que sean los veteranos de la Guerra de Malvinas quienes encabecen la ceremonia y tomen el juramento a los alumnos de 4° grado de primaria y 2° año de secundaria.

Actualmente, este acto patrio es presidido por la máxima autoridad de cada colegio, quien formula la pregunta colectiva a los estudiantes.

El proyecto busca transformar esta tradición en una experiencia más emotiva y significativa, acercando a las nuevas generaciones el testimonio vivo de quienes combatieron en 1982 en defensa de la soberanía nacional.

“Nuestra Bandera representa nuestra historia, valores democráticos, libertad y soberanía”, destaca el proyecto entre sus fundamentos. Además de conmemorar el legado del General Manuel Belgrano, la propuesta remarca el sacrificio de los soldados que lucharon por el país y busca ofrecerles un reconocimiento y agradecimiento permanente de la sociedad mendocina.

De aprobarse la normativa, la Dirección General de Escuelas (DGE) actuará como autoridad de aplicación y coordinará junto a las agrupaciones de veteranos su participación en las escuelas públicas y privadas de la provincia.

La presencia de los excombatientes en los actos será de carácter voluntario y sujeta a su disponibilidad.

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