Buscan que las multas de otras provincias no impidan renovar la licencia de conducir en Mendoza

El diputado provincial Gustavo Cairo, del monobloque Mendocinos por la Libertad, presentó un proyecto de ley para que las multas de tránsito registradas en otras jurisdicciones no sean un impedimento para renovar la licencia de conducir. Actualmente, entre los requisitos para realizar el trámite se encuentra la presentación de un libre deuda que contempla infracciones municipales, provinciales y aquellas incorporadas al Centro Nacional de Antecedentes de Tránsito (Cenat). En este último registro también pueden figurar multas de otras provincias, incluso cuando todavía no cuentan con una resolución firme.

Entre los principales argumentos de la iniciativa, Cairo señaló que muchas de estas infracciones corresponden a fotomultas de las que los conductores no llegan a tomar conocimiento, debido a la falta de notificaciones. Además, cuestionó que se exija su pago para renovar el carnet cuando todavía no existe una sentencia que determine la responsabilidad del supuesto infractor. El legislador calificó este mecanismo como “compulsivo, injusto y de dudosa legalidad”.

El proyecto no busca eliminar las infracciones ni desconocer las deudas, sino evitar que su sola inclusión en el registro nacional condicione la renovación de la licencia. Según explicó el diputado, las multas deberían continuar su correspondiente proceso administrativo o judicial para determinar su legitimidad, sin obligar a los conductores a abonarlas previamente para completar el trámite.

Para concretar este cambio, la propuesta plantea modificar el artículo 21 de la Ley de Tránsito, incorporando una disposición que impida bloquear la renovación por multas interjurisdiccionales registradas en el Cenat. También establece que los centros emisores de licencias, que en Mendoza dependen de los municipios, deberán adecuar sus sistemas informáticos y comprobantes de pago para diferenciar el arancel obligatorio del Cenat de las multas de tránsito registradas.