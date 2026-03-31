Buscan prohibir que familiares de funcionarios puedan acceder a casas del IPV

El senador provincial Mauricio Sat presentó un proyecto de ley para impedir que familiares directos y socios de funcionarios accedan a viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), con el objetivo de reforzar la transparencia en los procesos de adjudicación.

La iniciativa tomó impulso luego de que se detectaran posibles irregularidades en San Rafael (donde parientes de legisladores y funcionarios habrían sido beneficiados en entregas recientes). Según explicó el legislador, la propuesta busca que el acceso a la vivienda sea equitativo y no dependa de vínculos con el poder político.

El proyecto contempla un alcance amplio, ya que incluiría a familiares de integrantes de los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), además de funcionarios municipales y concejales de toda la provincia. En ese sentido, Sat remarcó la necesidad de cerrar “zonas grises” en la normativa actual (que hoy permitirían este tipo de situaciones).

“Lo que pretendemos es darle transparencia al sistema y evitar que la vivienda se transforme en un privilegio para quienes están cerca del poder”, sostuvo el senador, al defender el espíritu de la iniciativa.

Finalmente, el legislador aseguró que la aplicación de la ley no implicaría mayores gastos (ya que no requiere nuevas partidas presupuestarias), sino que depende de una decisión política. Además, advirtió que la falta de avances en su tratamiento podría interpretarse como una señal de resistencia a transparentar el sistema habitacional en Mendoza (un punto sensible para la ciudadanía).