Buscan intensamente a una mujer de 38 años en San Rafael: fue vista por última vez de madrugada

El Ministerio Público Fiscal difundió un pedido de paradero para dar con María Soledad Silva, desaparecida desde la madrugada del domingo.

El Ministerio Público Fiscal emitió un comunicado oficial para dar con el paradero de María Soledad Silva, de 38 años, quien fue vista por última vez el domingo 15 de febrero de 2026 alrededor de la 1 de la madrugada en su domicilio ubicado sobre calle Rafael Obligado, en el departamento de San Rafael.

De acuerdo a la información difundida por el organismo judicial, la mujer mide aproximadamente 1,50 metros, tiene el cabello negro, largo y semi ondulado, tez trigueña y contextura delgada. Como seña particular, posee tatuada una letra “M” en la pierna derecha, dato clave para su identificación.

Al momento de su desaparición vestía una remera naranja de manga corta, campera de abrigo negra y pantalón de gimnasia negro con tres rayas blancas a los costados.

La Justicia solicitó colaboración a la comunidad y pidió que, ante cualquier dato que pueda contribuir a encontrarla o en caso de haber tenido contacto reciente con ellase comuniquen de manera inmediata al 911.

La investigación se encuentra en curso y las autoridades trabajan para esclarecer las circunstancias de su desaparición.

Por: Redacción NDI

