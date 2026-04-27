Buscan intensamente a un hombre desaparecido en San Carlos

El Ministerio Público Fiscal, a través de la Unidad Fiscal Valle de Uco, emitió un pedido de averiguación de paradero para dar con el paradero de Gabriel Jordán Apolo Díaz, un hombre de 40 años que fue visto por última vez el pasado 23 de abril en el departamento de San Carlos.

Según la información oficial, Díaz desapareció de su domicilio ubicado en el barrio El Esfuerzo y desde entonces no se tienen novedades sobre su paradero, lo que motivó el inicio de un expediente judicial para su búsqueda.

Cómo es el hombre buscado

De acuerdo a los datos aportados por la Fiscalía, el hombre presenta una contextura robusta, mide aproximadamente 1,60 metro, tiene ojos verdes y cabello corto de color castaño.

Como rasgo distintivo, posee un tatuaje en el antebrazo izquierdo con el dibujo de un caballo, lo que podría facilitar su identificación.

Al momento de ser visto por última vez, vestía una campera negra y una remera de Boca Juniors.

Pedido de colaboración a la comunidad

Desde el Ministerio Público Fiscal solicitaron la difusión masiva de la información y pidieron a la población que, ante cualquier dato que pueda ayudar a encontrarlo o si alguien tiene contacto con él, se comunique de manera urgente al 911.

La investigación continúa en curso mientras se intensifican los operativos de búsqueda en la zona del Valle de Uco.