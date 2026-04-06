Buscan endurecer las multas por alcoholemia positiva para funcionarios públicos en Mendoza

Un proyecto de ley que apunta a endurecer las sanciones por alcoholemia positiva cuando el infractor sea un funcionario público fue presentado en la Legislatura de Mendoza.

La iniciativa busca establecer penas más severas bajo el argumento de que quienes ejercen cargos en el Estado deben tener un mayor nivel de responsabilidad.

El proyecto fue impulsado por la diputada Stella Maris Huczak y plantea modificaciones tanto en la Ley de Seguridad Vial como en el Código Contravencional de la provincia.

Multas más altas y sanciones más duras

Uno de los ejes centrales de la propuesta es incorporar un agravante específico para funcionarios públicos —ya sean nacionales, provinciales o municipales— que conduzcan con alcohol en sangre.

En concreto, la iniciativa establece que las multas se dupliquen respecto de las actuales. Hoy, las sanciones por alcoholemia positiva oscilan entre montos que pueden superar los $1,5 millones y los $5 millones, dependiendo del nivel de alcohol detectado.

De aprobarse el proyecto, los funcionarios podrían enfrentar multas de entre $4 millones y $6 millones, además de sanciones más severas en casos graves.

Pero no es el único cambio. También se prevé:

Inhabilitación para conducir por plazos más largos

Posibilidad de arresto de entre 60 y 120 días en los casos más graves

Eliminación de la opción de reemplazar la sanción por trabajo comunitario

Un mensaje político y ejemplificador

El fundamento central del proyecto no es solo punitivo, sino también simbólico. Según la autora de la iniciativa, quienes ocupan cargos públicos deben dar el ejemplo en el cumplimiento de la ley.

“La función pública no es un privilegio, es una responsabilidad”, sostiene el proyecto, que busca reforzar el carácter ejemplificador de las sanciones.

En esa línea, se plantea que el agravamiento de las penas responde al “mayor deber de responsabilidad institucional” que tienen los funcionarios frente a la ciudadanía.

Otro punto relevante es que la iniciativa incorpora mecanismos de control adicionales. En caso de infracción, el juez deberá comunicar tanto la falta como la eventual sanción a la autoridad superior del funcionario involucrado.

El objetivo es que no solo haya consecuencias económicas o judiciales, sino también administrativas dentro del organismo donde se desempeña el infractor.

Casos recientes que reavivaron el debate

El proyecto surge en un contexto marcado por varios episodios recientes en Mendoza que involucraron a funcionarios conduciendo bajo los efectos del alcohol.

Entre ellos, se registraron casos de concejales, funcionarios provinciales y autoridades de organismos públicos que dieron positivo en controles de alcoholemia, algunos de los cuales derivaron en renuncias o sanciones políticas.

Estos antecedentes reactivaron el debate sobre la conducta de quienes ocupan cargos públicos y la necesidad de establecer reglas más estrictas.