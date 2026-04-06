Buscan desesperadamente a una joven desaparecida en la calle Arístides

La comunidad de Santa Rosa se encuentra en estado de movilización tras la desaparición de Sofía Lana. La joven perdió contacto con sus allegados cerca de las 23:30 del pasado sábado 4 de abril, mientras se encontraba en la calle Arístides Villanueva, uno de los puntos más transitados de la Ciudad de Mendoza.

Ante la falta de noticias y la creciente preocupación de su familia, las autoridades judiciales han difundido sus datos filiatorios para agilizar cualquier información que permita dar con su ubicación.

Según el reporte oficial, Sofía presenta las siguientes características:

Estatura: 1.60 metros aproximadamente.

Rasgos: Tez blanca y ojos color marrón claro.

Cabello: Rubio con reflejos, ondulado y con un largo por debajo de los hombros.

Señas particulares: No tiene tatuajes ni piercings; posee una cicatriz visible en la zona del mentón (pera) y usa aros convencionales.



La última vez que fue vista, Sofía vestía un buzo de lana tejido en color gris, un pantalón de jean azul ajustado y zapatillas marca Puma, de color negro con detalles en blanco y suela con plataforma.

Desde el Ministerio Público Fiscal y las fuerzas de seguridad solicitan a cualquier persona que pueda aportar datos concretos o que crea haberla visto, que se comunique de inmediato a la línea de emergencias 911.