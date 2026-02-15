Buscan declarar la emergencia vitivinícola en toda la provincia

El diputado peronista, Germán Gómez, presentó un proyecto de ley para declarar la Emergencia Vitivinícola en todo el territorio provincial.

La iniciativa surge de una realidad que los productores palpan a diario: precios que no cubren los costos de producción, condiciones de pago inciertas y una creciente tensión por los cupos de recepción en las bodegas.

El proyecto advierte que el primer golpe de la crisis no lo absorben los sectores con mayor espalda financiera, sino el eslabón primario. Si el productor pequeño o mediano cae, el efecto dominó es inmediato: se pierde empleo rural, sufren los contratistas, se debilitan las cooperativas y, finalmente, se resiente el comercio local y el tejido social de los pueblos.

Las claves del proyecto

La ley propone declarar el estado de emergencia por un plazo de 24 meses (prorrogables por otros 12) y abarca las dimensiones productiva, económica, social y laboral. Para que la declaración no sea solo simbólica, el proyecto contempla herramientas financieras concretas:

Precio Sostén Provincial: Se fijará mediante una metodología pública basada en los costos reales de cada oasis y las condiciones de comercialización. Será un mecanismo auditable para garantizar transparencia.

Se fijará mediante una metodología pública basada en los costos reales de cada oasis y las condiciones de comercialización. Será un mecanismo auditable para garantizar transparencia. Compensación Directa al Productor: Un aporte no reintegrable calculado sobre operaciones documentadas, diseñado para asegurar la trazabilidad y evitar distorsiones en el mercado.

Beneficiarios

Pequeños y medianos productores vitícolas con

Cooperativas vitivinícolas y sus asociados productores.

productores. Contratistas de viña y modalidades tradicionales de

efectiva del beneficio cuando corresponda.

Un salvavidas para la economía real

“La vendimia define la identidad de nuestros pueblos. No lo dicen los discursos, lo muestran las cuadrillas y el almacén del distrito”, sostienen los fundamentos del proyecto. La iniciativa busca, en última instancia, evitar la descapitalización del productor mendocino y garantizar que el arraigo rural siga siendo viable en una provincia donde el vino es mucho más que una industria: es la vida cotidiana.