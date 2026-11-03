Buscan crear un programa para sostener a los productores de ajo del Valle de Uco

Un proyecto de ley impulsado por el diputado provincial Germán Gómez (PJ) busca establecer herramientas de asistencia para los productores de ajo de Mendoza, con especial impacto en el Valle de Uco, donde se concentra más de la mitad de la superficie cultivada de la provincia. La propuesta surge ante un escenario marcado por la caída de los precios de venta, el aumento de los costos de producción y las complicaciones climáticas, que dificultan la rentabilidad de las explotaciones agrícolas.

De acuerdo con los fundamentos de la iniciativa, uno de los principales problemas es que muchos productores logran obtener una cosecha en condiciones comerciales, pero no encuentran compradores que ofrezcan valores suficientes para cubrir los costos de producción. El relevamiento 2023/2024 del Instituto de Desarrollo Rural (IDR) registró 13.841 hectáreas de ajo en Mendoza, de las cuales el 56% se encuentra distribuido entre San Carlos, Tunuyán y Tupungato. Además, el proyecto advierte sobre las dificultades para competir en el mercado brasileño, uno de los principales destinos de exportación, ante el ingreso de ajo chino a precios inferiores.

La situación comercial se suma a los inconvenientes que dejó el clima durante la temporada. En el Valle de Uco, las lluvias y tormentas de las últimas semanas complicaron las tareas de arrancada y cosecha, debido a la humedad acumulada en los suelos y las dificultades para ingresar con maquinaria a los lotes. Las condiciones también afectan el curado del producto y pueden generar pérdidas para los trabajadores del sector, especialmente para quienes alquilan las tierras y tienen menos margen para absorber una caída de los ingresos.

Entre las principales medidas propuestas se encuentra la creación del Programa Provincial de Sostenimiento del Productor de Ajo, destinado a quienes cultiven hasta 20 hectáreas, con prioridad para las explotaciones de hasta 10. La iniciativa contempla establecer un precio mínimo de referencia, otorgar compensaciones cuando los valores de venta no cubran los costos, ofrecer incentivos a los compradores y destinar parte de las compras estatales a productores registrados. También incluye créditos con tasas bonificadas, facilidades para regularizar deudas fiscales, posibles prórrogas en los cánones de riego y gestiones para proteger el acceso a mercados internacionales. El programa tendría una vigencia de tres campañas agrícolas y su financiamiento provendría de partidas del presupuesto provincial, el Fondo Compensador Agrícola y otros aportes.