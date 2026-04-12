Buscan crear un descarte seguro de medicamentos domiciliarios que están vencidos

La diputada del PRO, Laura Balsells-Miró, presentó un proyecto de ley para crear el “Sistema Provincial de Gestión y Disposición Segura de Medicamentos de Origen Domiciliario”, una iniciativa que busca dar respuesta a un problema cotidiano que actualmente no cuenta con regulación integral en la provincia.

El proyecto apunta a establecer un circuito seguro para los medicamentos vencidos o en desuso que permanecen en los hogares, los cuales actualmente suelen ser descartados junto con residuos comunes o a través del sistema cloacal, generando riesgos para la salud pública, el ambiente y la seguridad de la comunidad.

“El medicamento llega al hogar para cuidar la salud, pero cuando deja de utilizarse puede convertirse en un riesgo si no se gestiona correctamente. Hoy ese circuito no está resuelto”, expresó la legisladora.

La iniciativa propone la creación de una red provincial de puntos de recepción en hospitales y centros de salud públicos, garantizando cobertura territorial, e invita a farmacias y establecimientos privados a sumarse de manera voluntaria.

Además, incorpora un sistema de trazabilidad que permitirá seguir el recorrido de los medicamentos desde su recolección hasta su disposición final, fortaleciendo el control y la transparencia.

El proyecto también contempla campañas de concientización para promover el uso

responsable de medicamentos y desalentar su descarte inadecuado.

“Esta ley viene a completar el sistema. Hoy Mendoza regula estos residuos dentro de los

hospitales pero no cuando están en los hogares. Estamos cerrando ese circuito con una política pública de cuidado”, agregó Balsells-Miró.

La propuesta busca proteger a la población, evitar la contaminación ambiental y reducir riesgos asociados a la automedicación, intoxicaciones y exposición de trabajadores del sistema de residuos.