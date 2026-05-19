Buscan bajarle impuestos a bebidas naturales y el mosto mendocino podría cambiar la industria

Cuatro legisladores nacionales de Mendoza y San Juan presentaron un proyecto para modificar el esquema de impuestos internos que actualmente pagan las bebidas analcohólicas. La propuesta busca que las empresas que utilicen jugos naturales o mosto de uva en sus productos accedan a importantes beneficios fiscales, mientras que las bebidas con mayor contenido de azúcar tributen más. El proyecto fue firmado por Pamela Verasay, Lisandro Nieri, Nancy Picón Martínez y Carlos Quiroga.

La iniciativa propone un esquema progresivo de impuestos según la cantidad de azúcar que contenga cada bebida. Las aguas minerales pagarían apenas un 4%, mientras que las bebidas con niveles más altos de azúcar podrían llegar hasta un 18% (e incluso un 20% en productos con cafeína y taurina). Además, las empresas que incorporen jugos naturales tendrían una reducción del 60% en la alícuota impositiva, siempre que respeten porcentajes mínimos de fruta en la elaboración.

Uno de los puntos más relevantes para la región es que el proyecto beneficiaría directamente al mosto de uva (uno de los productos más representativos de la economía mendocina). La propuesta fue elaborada junto a la Corporación Vitivinícola Argentina y la Cámara Argentina de Fabricantes y Exportadores de Mosto, con el objetivo de abrir nuevas oportunidades para el sector vitivinícola y otras cadenas frutícolas regionales. La intención es que las industrias reemplacen parte del azúcar refinada por ingredientes naturales producidos en provincias como Mendoza y San Juan.

En los fundamentos del proyecto, los legisladores advierten sobre el impacto del consumo excesivo de azúcar en la salud pública. Según datos oficiales, Argentina consume alrededor de 137 litros de bebidas azucaradas por persona al año y más del 60% de los adultos presenta exceso de peso (sobrepeso u obesidad). Además, organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud recomiendan este tipo de impuestos para reducir enfermedades vinculadas a la obesidad y la diabetes.

El proyecto también toma como referencia experiencias aplicadas en países como Chile, Perú y Tailandia, donde los impuestos escalonados según el contenido de azúcar ya se utilizan para incentivar productos más saludables. En caso de avanzar en el Congreso, la medida podría generar un fuerte impacto tanto en la industria de bebidas como en las economías regionales ligadas a la producción de frutas y mosto de uva.