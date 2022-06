Una oportunidad para que puedas proyectar tu empresa o emprendimiento a nivel provincial y nacional. Jóvenes FEM de la Federación Económica de Mendoza, abre la convocatoria para participar del “Premio Joven Empresario Mendocino 2021”, con el fin de distinguir el espíritu emprendedor de los mendocinos.

El concurso está dirigido a jóvenes de todo el territorio provincial que tengan entre 18 y 40 años y que cuenten con una empresa o un emprendimiento en el ámbito local.

Se conformará un jurado especializado para la elección de los ganadores. El primer puesto del “Premio Joven Empresario Mendocino 2021”, representará a Mendoza y competirá a nivel nacional por el “Premio Joven Empresario” de CAME Joven en Bs. As., en Casa Central de CAME.

Cabe destacar que nuestra provincia ya cuenta con 4 premios nacionales: Gastón Ragazzone de Uco Drone (2020); Mauricio Pío de Amoriza de Maderas Plásticas Mendoza (2019); Martín Benito con Biosano (2017) y Alexis Atem con su firma Energe (2012).



Además, se entregarán menciones de honor en las siguientes categorías:



Mención de Honor a la Innovación y Diseño

Mención de Honor al Impacto Social Ambiental

Mención de Honor por Reconocimiento Social

Mención de Honor al Desarrollo Productivo Regional

Mención de Honor al Relevo Generacional

Mención de Honor a la Proyección Internacional

Mención de Honor al Desarrollo Tecnológico



La entrega de premios se realizará el 6 de julio de 2022 en la Legislatura provincial y contará con la participación del empresario Martín Lerdón, dueño de PROLUBE, quién brindará una charla sobre su recorrido en el mundo empresarial.



Los interesados en participar, tiene tiempo de inscribirse hasta el 27de junio y deberán completar un formulario en el siguiente enlace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTEI15EH_86KbcwbjUnDgtx386FMLKgmsrXxWMnLd2u3Y33g/viewform?usp=pp_url



Para más información contactarse a: jovenesfem@gmail.com