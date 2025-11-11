Buscan actualizar el protocolo de uso de armas policiales en Mendoza: qué cambios habría

Un tema sensible volvió al centro del debate legislativo en Mendoza. La comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados dio despacho favorable a un proyecto que busca actualizar el protocolo de uso de armas de fuego por parte del personal policial. La propuesta, presentada por los diputados Gustavo Cairo (La Libertad Avanza) y Enrique Thomas (PRO Libertad), plantea adecuar la reglamentación vigente a las “circunstancias fácticas y normativas” actuales.

Según los autores, “resulta trascendente adecuar la actuación de los funcionarios policiales de Mendoza al marco que rige en las fuerzas federales”, definiendo con mayor precisión los casos en los que puede considerarse un “peligro inminente” y las situaciones donde los agentes no están obligados a identificarse antes de usar su arma reglamentaria.

Cairo explicó que actualmente “cuando la policía y las fuerzas federales actúan en conjunto, rigen protocolos distintos”, y que esta falta de homogeneidad genera inseguridad jurídica para los efectivos. “Hoy, ante cualquier intervención con uso de arma, el agente queda suspendido y sin salario mientras se investiga su accionar. Con esta modificación, si actuó conforme al protocolo, no podrá ser suspendido hasta que haya una resolución judicial firme”, sostuvo el legislador.

Por su parte, Thomas afirmó que la reforma busca “poner blanco sobre negro” y dar respaldo a los “buenos policías” en momentos críticos, sin vulnerar los derechos constitucionales.

Desde la oposición, las diputadas Natalia Vicencio (PJ) y Gabriela Lizana (FRMLN) adelantaron su abstención y expresaron reparos. Vicencio advirtió que el texto “prioriza la autoprotección del Estado por sobre la protección del ciudadano” y consideró que el proyecto debería centrarse en la capacitación, el abordaje psicológico y la coordinación entre fuerzas. Lizana coincidió, señalando que “el tratamiento psicológico posterior al uso del arma debería ser obligatorio y no opcional”.

En cambio, legisladores del oficialismo, como Evelin Pérez y César Cattanea (UCR), defendieron la propuesta al señalar que “cuidar al policía también es cuidar los derechos civiles de los ciudadanos de bien”, mientras que José Manuel Vilches y Alberto López destacaron que la iniciativa “aclara zonas grises del accionar policial”.

El proyecto introduce nuevos incisos en la Ley 6722, ampliando el artículo 2° sobre el servicio de seguridad. Entre ellos, se incluyen acciones como asegurar bienes y personas en peligro, defender funcionarios del Estado y mantener el orden en espacios públicos.

Además, modifica el artículo 9°, estableciendo que los agentes podrán recurrir al uso de armas de fuego en casos de defensa propia o de terceros, peligro inminente de muerte, o para impedir delitos graves. También detalla los criterios para determinar el “peligro inminente”, que abarcan desde la amenaza con armas reales o réplicas hasta situaciones donde el agresor tenga una “alta probabilidad de causar lesiones graves o muerte”.

Otro punto destacado es que, en los casos donde identificarse ponga en riesgo la vida del agente o de terceros, no será obligatorio hacerlo antes de usar el arma. Tras cualquier hecho que involucre lesiones o muertes, los efectivos deberán brindar asistencia médica inmediata y comunicar el caso a la Justicia y a los familiares de los afectados.

Finalmente, el texto incorpora una cláusula que dispone que si el accionar del agente se ajusta a la ley y no hay una resolución judicial firme en su contra, el Ministerio de Seguridad no podrá aplicar sanciones administrativas o disciplinarias.

Con el despacho favorable de la comisión, la iniciativa avanzará ahora hacia el debate en el recinto, donde se espera un intenso intercambio entre los bloques.