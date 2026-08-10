Buscan a un doctor de Mendoza por ingresar con una camioneta a un área protegida de San Juan

La investigación por el deterioro ambiental registrado en la Pampa del Leoncito, en el departamento sanjuanino de Calingasta, permitió identificar al presunto responsable. Se trata de Agustín Añó, un médico mendocino de 46 años, quien habría ingresado con una camioneta a un sector donde está prohibida la circulación de vehículos, causando un importante daño sobre un ecosistema de alta fragilidad.

Según la información difundida por medios de San Juan, la Toyota Hilux recorrió alrededor de 1,5 kilómetros fuera de los caminos habilitados, en una zona de la cordillera del Tigre especialmente vulnerable a este tipo de intervenciones. El vehículo terminó encajado y, de acuerdo con la reconstrucción del hecho, el conductor habría abandonado el lugar utilizando una motocicleta que transportaba en la caja de la camioneta. Las marcas de los neumáticos alcanzaron hasta 25 centímetros de profundidad, un impacto que especialistas advierten podría tardar hasta 100 años en revertirse de manera natural.

El episodio también generó un desafío para las autoridades, que ahora deben planificar la extracción de la camioneta sin ocasionar un perjuicio mayor al ambiente. El operativo demandará un trabajo cuidadoso debido a las características del terreno, por lo que desde el municipio estiman que el procedimiento podría extenderse durante varios meses. Mientras tanto, el rodado permanece donde quedó atrapado.

En paralelo, el municipio de Calingasta presentó una denuncia penal por presuntos daños al patrimonio público y ambiental. Además, el conductor podría enfrentar multas que superarían el millón de pesos, junto con la retención de la camioneta hasta cancelar las sanciones, afrontar los costos del operativo de remoción y asumir un eventual plan de remediación ecológica para la zona afectada.