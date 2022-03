Emilio Castro se presentó en la Comisaría de San Carlos, Mendoza para averiguar donde se encuentra su hermano, quien hace 8 años viajó a Bolivia y hasta el momento nada sabe de él.

La búsqueda de Miguel Coronel se dio justo este 4 de marzo, día en el que se celebra a los hermanos. Él se acercó a la comisaría ya que hace 8 años que se fue a vivir a el País de Bolivia ignorando lugar, por lo que este viernes (no interesan los motivos), su hermano comenzó su búsqueda y recurrió a la Policía. Emilio dijo que «quiere saber de él, ya que no ha mantenido comunicación, no sabe nada su estado de salud».

Él contó que su hermano viajó desde el departamento de San Carlos, en el Valle de Uco, hacia Bolivia, pero perdió el contacto totalmente. Para brindar información pueden comunicarse con Comisaría 18 de San Carlos al 02622 45-1416

4 de marzo, Día del hermano

La realidad es que la costumbre de festejar el día del hermano en Argentina antecede al establecimiento del «Día Internacional del Hermano«, por lo que las fechas entre una y otra no son las mismas.

En cuanto a la razón detrás de que se elija el 4 de marzo como fecha oficial, no hay una explicación clara más que las costumbres tradicionales que se manejan en el país desde hace ya mucho tiempo.

Pero lo que sí tiene una razón concreta es el hecho de que el 5 de septiembre se festeje el día internacional del hermano. La misma se puso en tributo a la Madre Teresa de Calcuta, quien falleció en esa fecha en 1997.

Para quienes no saben, la Madre Teresa fue una monja nacida en Macedonia que se destacó por buscar transmitir un sentimiento de hermandad, el cual se vio replicado en sus acciones solidarias que va más allá de cualquier vínculo biológico.