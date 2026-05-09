Burford Capital pidió a la Justicia de Estados Unidos que revisen el fallo que favoreció a YPF

En los últimos día, el fondo “buitre” Burford Capital comenzó una nueva estrategia legal en el caso de la expropiación de YPF en el 2012. Y es que, presentaron un pedido de revisión en la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York.

Por lo visto, el objetivo de esta apelación sería que se analicen nuevamente las condiciones del fallo a favor de Argentina e YPF y que, en el mejor de los casos para ellos, se revierta la última sentencia. La cual, recordemos, salvó a la Nación de pagar una sentencia mayor a los 16 mil millones de dólares.

Según informaron desde Diario Los Andes, este tipo de revisiones terminan teniendo lugar solamente si el propio fallo entra en conflicto con precedentes previos o cuando se ha involucrado una situación de importancia excepcional. Ya que, se trata de una herramienta judicial de carácter extraordinario.

En este caso, Burford asegura que la decisión de la Cámara esta contradiciendo las sentencias anteriores del mismo proceso, donde se había establecido que la decisión de Argentina de expropiar la petrolera se dio por cuestiones comerciales y no de soberanía.

Aunque por el momento se cree que el escenario para el fondo es malo, ya que es poco probable que la Justicia de Estados Unidos revierta el fallo. Por el momento, se deberá esperar a la resolución de los jueces para ver como sigue el caso.