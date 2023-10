Bulrrich cerró campaña en Mendoza: “quiero ser presidente para sacar a la Argentina del pozo”

Frente a más de 500 personas en el parque O’Higgins, la candidata a presidente Patricia Bullrich visitó la provincia de Mendoza para dar un acto de cierre de campaña en la región de Cuyo. Acto en el que estuvo acompañada por los gobernadores radicales electos Claudio Poggi de San Luis, Marcelo Orrego de San Juan y Alfredo Cornejo, además de Luis Petri y Rodolfo Suárez.

En los primeros minutos, la candidata aseguró que busca generar una estructura de Estado federalizada, ya que asegura que “es muy importante que sea un gabinete verdaderamente federal, que las economías regionales se vean como centrales. Todo lo que hace a la producción, las experiencias en seguridad y en la educación“.

Siguiendo con el acto, Bulrrich aseguró que llegan al domingo con expectativas, pero sin datos duros por las equivocaciones de la encuesta en las PASO: “Los candidatos estamos sin información. Las encuestadoras no le fue bien en la anterior elección. Tenemos una sensación que nos transmiten los dirigentes en todo el país: JxC está muy fuerte, ha crecido mucho y tiene una buena performance“, explicó.

Continuando, la presidente del PRO agradeció a las personas presentes y a quiénes están acompañando la campaña para llegar al poder. A lo que sumó diciendo: “Soy muy consciente de lo que estamos viviendo los argentinos, de lo que estamos sufriendo los argentinos. Sentimos en nuestro corazón tristeza que nos atraviesa después de 20 años de kirchnerismo. Tenemos miedo a andar por la calle, a que maten a un chico por un celular, a que usen las aulas a adoctrinar a los jóvenes y a los chicos. Tenemos miedo a que corten calles y rutas, acá en Mendoza no pasa. Nos duele fuertemente que nuestros mayores tengan jubilaciones de hambre. El kirchnerismo nos quiere amputar el futuro“.

Momento en el que sumó que “la pesadilla que hemos vivido se termina. Estoy acá gracias a la fuerza que hemos mantenido en los buenos momentos y en los malos. Estuvimos juntos cuando perdimos y ahora estamos juntos en esta batalla final de una mafia que secuestró 20 años a la Argentina y nos tomó de rehenes a todos, nos destruyeron. Tenemos que tener la decisión, mendocinos, para ganar el domingo. Estamos de pie y juntos para construir una Argentina donde tenemos la oportunidad histórica del cambio. Vamos a cambiar de una vez y para siempre“.

Ya para cerrar, Patricia Bullrich decía: “Quiero ser presidente para sacar a la Argentina del pozo, pozo en el que Massa y Cristina cavan un poco más. Yo le pregunté a Massa cuándo van a dejar de afanar y no me respondió. Yo les respondo: van a dejar de afanar el 10 de diciembre. Yo les propongo un cambio verdadero y definitivo. Esta Argentina arruinada, ultrajada no se arregla con más de lo mismo. A Massa lo único que le importa y se le ve en la cara es la ambición de la cara, vos no le importás. Queda claro cuando vas al almacén y lo sufrís todos los días. A Massa y a Cristina no les importa. Desde que Massa es ministro estamos cada día peor“.