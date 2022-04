El padre de la pequeña que sufre bullying, aseguró que la DGE no tomó una denuncia y que desde la escuela los intimaron a enviar a la menor.

Recientemente el sitio DiarioUno publicó la palabra del padre la pequeña de 6 años que se hizo conocida por haberse conocido un video en el que la pequeña llora expresando no querer volver a la escuela de La Arboleda por el acoso y la burla que recibe por su aspecto físico.

En sus palabras el hombre, padre de la nena que sufre el bullying; expresó una serie de situaciones por demás extrañas que terminó de incomodar aún más a la familia en lugar de ayudarla y contenerla: “vinieron dos hombres que dijeron ser de Investigaciones y que los mandaba el fiscal, y que habían hablado con la directora de la escuela y que tenía que darles los datos míos y de esposa y me dijeron que por qué no había hecho la denuncia. Yo les respondí que no tenía que denunciar nada a la Policía porque a mi hija no la había ni matado ni asaltado, y que tampoco les iba a dar ningún dato”, sostuvo el papá.

El hombre también expresó que después de una reunión que tuvo con la directora, su vice y la maestra de su hija, sólo le habían dicho que el «lunes la nena tenía que presentarse porque ha faltado mucho». No obstante, la mamá de la pequeña intentó hacer la denuncia en la Dirección General de Escuelas, pero la misma no le fue tomada.

Bullying a la pequeña y malestar en la familia

Hoy la pequeña sigue padeciendo las consecuencias del stress de los vivido y de la magnitud que esto ha tomado puertas adentro de su casa y con sus familiares. Los padres expresan que lejos de subsanar auténticamente la situación, desde la escuela solo se les propuso incluirse en charlas de la comunidad donde trabajar el tema.

La menor de 6 años que reside en este distrito, debe seguir afrontando la traumática situación de exponerse al lugar, al problema magnificado por el alcance social y a consecuencias en la salud de los integrantes de la familia producto de lo sucedido y el alcance que generó.

Leé también: Video: la pequeña que sufre bullying recibió una gran mensaje