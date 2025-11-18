Bullying: la tragedia en San Carlos que puso de nuevo la discusión sobre la mesa

Una tragedia sacudió el lunes a la comunidad educativa de San Carlos, y de Mendoza en general. El triste fallecimiento de Alexis Villegas (15), alumno del Instituto de Enseñanza Secundaria La Consulta 205 PS no sólo dejó un vacío imposible de llenar, sino que además puso el foco en una problemática que cada vez es más frecuente en los establecimientos educativos: el bullying.

Es que, según trascendió, el chico habría sido víctima de acoso, lo que lo habría empujado a tomar la trágica decisión de quitarse la vida. Desde el colegio aseguraron que desconocían la situación y afirmaron que “el estudiante no dio ningún indicio de nada; tenía un buen rendimiento, buena asistencia, era participativo, tenía buen diálogo con los adultos, con sus compañeros“.

El hecho que ninguna autoridad se haya percatado del sufrimiento del joven alumno de tercer año marca a las claras la gravedad de un padecimiento que se afronta en silencio al punto de haber desencadenado en este triste final.

Pero, concretamente, ¿qué es el bullying? Según explican los expertos, se trata de acoso en contexto escolar, el cual se produce de manera repetitiva y con desequilibrio de poder entre el agresor -o los agresores- y la víctima. Cabe destacar que se puede manifestar de forma física verbal, psicológica o cibernética.

Lamentablemente, el bullying es una problemática que cada vez toma mayor fuerza: sólo en lo que va de 2025, la línea ciudadana 148 ya recibió más de 200 llamados vinculados a este mal. Los números son todavía más alarmantes si se tiene en cuenta que estudios nacionales afirman que cerca del 40% de los casos no se denuncian.

El caso de la alumna de La Paz que ya había puesto el foco de la agenda pública en el tema

Quizás uno de los hechos que más conmocionó a los mendocinos durante el último tiempo fue el de la adolescente de 14 años que el pasado 10 de septiembre ingresó armada con una pistola 9 mm cargada al colegio Marcelino Blanco, en La Paz.

Según trascendió en aquella ocasión, se señaló que la menor había sido víctima de acoso escolar. Tras ingresar al establecimiento, la niña realizó disparos al aire y apuntó contra compañeros y una maestra.

Afortunadamente, y tras largas horas de tensión, las fuerzas de seguridad pudieron calmar una situación que pudo haber pasado a mayores. Sin embargo, la herida que dejó esa jornada es de difícil cicatrización. De hecho, tanto la niña como alumnos y la maestra involucrada tuvieron que recibir asistencia psicológica por el estado de shock en el que quedaron.

Tras aquel caótico 10 de septiembre, la Dirección General de Escuelas (DGE) dispuso de un día de asueto y otra jornada fue destinada a “reflexión institucional” sin que ésta sea de asistencia obligatoria. “Van a estar todos los equipos interdisciplinarios más los equipos psicopedagógicos a disposición de la comunidad educativa, los estudiantes, los padres, docentes y el equipo directivo para reflexionar sobre esta situación y trabajar muchos en la fase informativa, preventiva y para ver si hiciese falta algún otro tipo de derivación o profundizar algunos casos“, había explicado en ese entonces el Ministro de Educación, Tadeo García Zalazar.

En el caso Alexis Villegas, de San Carlos, el establecimiento educativo de La Consulta suspendió sus clases ante la gravedad de la situación. Por su parte, la DGE definió que brindará acompañamiento de posvención al personal escolar. A diferencia de la una jornada de reflexión como la llevada a cabo en La Paz, la posvención está orientada a abordar el proceso de duelo.

El bullying, un tema de Estado

A raiz de lo ocurrido en La Paz, tanto desde la DGE como desde la Legislatura de Mendoza surgieron distintas iniciativas para combatir una problemática que ya está instalada en la sociedad.

Una de las primeras personas en avanzar fue la diputada del PRO Laura Ballsells Miró, quien presentó un proyecto para crear un Sistema Provincial de Prevención, Registro y Observatorio de la Convivencia Escolar, Bullying y Ciberbullying. La iniciativa buscaba abordar abordar el problema de forma integral con un enfoque que combine prevención, el registro de casos, la transparencia y el control social.

Legislatura de Mendoza.

Apenas unos días después, la diputada Verónica Valverde (PJ) propuso crear una app gratuita denominada “Infancia Segura”, la cual estaría pensada para que niños y adolescentes de entre 5 y 18 años puedan denunciar casos de bullying, grooming y maltrato infantil. La aplicación incluiría -entre otras cosas- acceso directo al 102 (línea nacional de asistencia para chicos en riesgo), y un chat monitoreado por el Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia, para detectar y dar seguimiento a denuncias.

Por su parte, el Ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, presentó un proyecto de ley que buscaba modificar el Código Contravencional provincial para incluir la responsabilidad de los padres, madres o tutores en los casos de que sus hijos cometan actos de bullying y no tomen medidas para detenerlos. En ese sentido, se contemplan importantes medidas económicas. A principios de noviembre, el proyecto fue aprobado por unanimidad en la el Senado provincial.

El Protocolo de Actuación de la DGE

Al proyecto aprobado por el Senado estuvo acompañado por un nuevo Protocolo de Actuación para las escuelas -impulsado por la DGE-, el cual establece cómo deben intervenir los directivos, docentes y equipos técnicos ante casos de bullying, y que fue promulgado en octubre.

Con el objetivo de proteger a las víctimas y evitar que estos hechos se repitan, el documento establece que las acciones orientadas sólo al castigo no son efectivas, y promueve un enfoque orientado al diálogo para abordar la problemática desde una lógica formativa y transformadora.

Si bien se destaca que el colegio debe ser un espacio seguro, también se pone en relieve que es necesario que los adultos (madre, padre y/o tutor) se involucren activamente para detectar e identificar señales de alarma.

Entre los puntos que más se resaltan del protocolo se encuentra la detección temprana de las señales que pueda enviar la víctima para poder intervenir de manera oportuna.

Si bien dentro del protocolo se detallan algunas señales de alarma que los adultos deben observar tanto en el colegio como fuera de él (nerviosismo para participar en clases, aversión a hablar del colegio, baja en el rendimiento escolar, depresión, lesiones físicas, resistencia a concurrir a clases, entre otros), la realidad marca que es imprescindible ahondar en capacitaciones que permitan afinar la perspicacia y empatía para atacar un padecimiento que, al sufrirse en silencio, es complicado detectar.

Un problema que no se limita sólo a Mendoza

Lejos de tratarse de un problema local, el bullying también afecta a distintos puntos de Argentina. En estas horas trascendió el caso de la nadadora Isabella López (19), quien se mudó de Colón -localidad al norte de Buenos Aires- a La Plata debido al hostigamiento que sufría en el colegio.

Según detalló la joven, se mudó con sus dos hermanas porque no soportaba más el bullying que sufría. Tras dejar atrás su pueblo, se refugió en la natación y ahora representará al país en el Mundial de Aguas Abiertas, en Dubai.

Casos de acoso escolar preocupan a las autoridades en todo el país. Siguiendo los pasos de Mendoza, el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lanzó un nuevo Protocolo Integral para la prevención, detección, intervención y seguimiento de Bullying, el cual es obligatorio tanto para instituciones públicas como privadas. Los lineamientos de la iniciativa son similares a los del Protocolo de la DGE.

Líneas de ayuda

La línea 148 funciona de lunes a viernes de 8 a 17 horas y reúne múltiples servicios de atención ciudadana. En casos de bullying, la opción 4 está destinada a madres y padres para realizar denuncias o consultas sobre situaciones escolares.

Para solicitar ayuda al Centro de Prevención del Suicidio comunicarse al 135 (línea gratuita), (011)5275-1135 o 0800 345 1435 desde todo el país.