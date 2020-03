Bullying en San Carlos: rompieron la campera de una alumna de 7mo para que no sea parte de la promoción

Imagen ilustrativa

Alumnos de una escuela ubicada en la Villa Cabecera de San Carlos fueron protagonistas de un caso de bullying. Cortaron la campera de una niña de séptimo grado «porque no quieren que forme parte de la promoción».

Este martes, un caso de bullying o en otras palabras acoso escolar, se dio en una escuela de San Carlos, donde una alumna de 7mo grado sufrió la no aceptación de sus compañeros. Es que ellos rompieron, cortaron su campera de la promoción 2020 y la dejaron en un lugar para que ella la encuentre.

Padres de alumnos de la institución se pusieron en contacto con Diario NDI y expresaron su procupación sobre la problemática, teniendo en cuenta que no es un conflicto que se de en esta escuela solamente, si no en muchas otras escuelas de la provincia.

«Le rompieron una campera a una niña de 7grados, lo hicieron compañeros que no quieren que sea parte de esa promocion, la rompieron cortaron y la dejaron y su lugar. Nadie responde o hace cargo. El tema es que vi la falta de protocolo, o que le quieran llamar ante un caso así, dejando todo en silencio porque hay cosas más importantes» expresó uno de los padres abrumado por la situación.

NO ME PASÓ, NO ME AFECTA

En su relato, una madre instó a las isntituciones a tomar atención a esta problemática » Vivimos en una sociedad donde callamos para no ver problema o tener, soy mamá de una niña que entra a una primaria con sueños y meta y que si yo como sociedad dejo esto como algo que no me paso o no me afecta, soy tan culpable como los educadores» expresó la mujer.

«Pude ver cero acompañamiento ante el hecho en el momento y todo como «bueno nena es una campera no es tanto», y me llamó la atención y dije algo esta mal. Voy a comenzar a tocar mi tambor y así otro lo tocará y otros y juntos podemos frenar una violencia que mata y produce depresión, suicidios, o futuros violentos, asesinos, etc».

PROTOCOLO Y MATERIAL SOBRE BULLYING

Si bien en Mendoza no existe un protocolo que guíe a autoridades escolares y docentes para saber como accionar frente al bullying, el año pasado se realizaron jornadas de capacitación en toda la provincia denominadas Mendoza Libre de Bullying, en donde la especialista Lic. María Zysman dialogó con los asistentes sobre qué es y qué no es el bullying, los tipos, mitos y verdades, signos de alerta, intervenciones individuales y grupales, orientaciones para padres, normativa, entre otras temáticas.

En el final de cada jornada se presentó el material elaborado especialmente para el trabajo en las instituciones y familias. Es un documento de apoyo para los equipos directivos, servicios de orientación, docentes, padres y estudiantes del programa “Mendoza Libre de Bullying”.

Este material llegaría impreso a todas las intituciones escolares de la provincia, para poder ser utilizado tanto para concientizar, prevenir y tratar este tipo de casos.

Descargalo acá http://www.mendoza.edu.ar/mendoza-libre-de-bullying-material-de-apoyo/

