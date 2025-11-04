Bullying en Mendoza: aprobada por el Senado la ley que responsabiliza a los padres por el acoso escolar

El Senado de Mendoza dio media sanción por unanimidad al proyecto de ley que busca incorporar al Código de Contravenciones una figura que responsabiliza a los padres o tutores ante casos de acoso escolar (bullying). La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, será ahora debatida en la Cámara de Diputados.

La senadora Mariana Zlobec, presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Técnica, explicó que el objetivo “no es castigar, sino generar reflexión y promover vínculos más saludables”. En ese sentido, el texto prevé sanciones de carácter educativo y comunitario, antes que meramente punitivo.

Las medidas incluyen trabajo comunitario, asistencia obligatoria a talleres de parentalidad y, en casos graves o reincidentes, multas económicas. Los fondos recaudados se destinarán al Fondo Provincial para la Prevención y Asistencia al Acoso Escolar, administrado por la Dirección General de Escuelas, y también a bibliotecas populares.

Desde la oposición, el senador Félix González celebró la propuesta y la calificó como “un paso adelante en la lucha contra el acoso escolar”, subrayando que “convoca a toda la sociedad a tomar conciencia del flagelo que viven muchos chicos mendocinos”. Además, instó a mejorar el nivel del debate público y a “desmontar el discurso del odio”, al que consideró un caldo de cultivo para la violencia entre los jóvenes.

El proyecto establece un procedimiento progresivo para abordar los casos de bullying. En una primera etapa, se prevé la intervención de la escuela y el acompañamiento interdisciplinario. Si los padres o tutores no colaboran o incumplen las medidas, intervendrá el Juzgado Contravencional, que podrá aplicar sanciones que van desde cinco a cincuenta días de trabajo comunitario o multas de 500 a 5000 unidades fijas, dependiendo de la gravedad. En casos de reincidencia, las sanciones podrán duplicarse, y el juez podrá ordenar talleres o terapia familiar obligatoria.

Desde el Ejecutivo destacaron que, aunque las escuelas cumplen un rol central en la detección y contención, la primera responsabilidad recae en las familias, que deben acompañar y orientar a sus hijos.

El oficialismo insistió en que el espíritu de la ley es preventivo, educativo y restaurativo, con el propósito de involucrar activamente a las familias en la construcción de comunidades más seguras, respetuosas y solidarias. Con esta media sanción, Mendoza se perfila como una de las primeras provincias del país en avanzar hacia una normativa integral contra el bullying.