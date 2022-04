Desde la DGE confirmaron que los casos de Bullying son una constante y hasta hoy son varios los casos registrados.

La Dirección General de Escuelas cuenta con el espacio denominado Dirección de Orientación y Apoyo Interdisciplinario a las Trayectorias Escolares (DOAITE) la cual trabaja con estos casos. Desde allí confirmaron que con el caso de la pequeña de Tupungato (que tomó gran expansión) son 26 los que hasta el momento han sido denunciados.

Según un artículo de Diario Uno se destacó que el gobierno escolar no había tomado conocimiento de este caso de Bullying sucedido en Valle de Uco ya que no habían sido informados hasta que el caso alcanzó una difusión masiva. No obstante, desde la DOAITE aseguraron que la nena volverá a la escuela en los próximos días luego de que dejara de concurrir por los ataques verbales

Miguel Conocente, coordinador del cuerpo que depende de la DGE, explicó en Radio Nihuil que «el año pasado tuvimos 100 casos de bullying en el nivel inicial y primario. Y en lo que va de este año ya son 27. No hay un perfil determinado o un patrón para estas situaciones. Es claro que se trata de una temática que atraviesa todas las clases sociales. También pasa en la educación privada».

El problema del Bullying

El referente del DOAITE sostuvo que “el acoso escolar es un fenómeno que tiene tres aristas: el niño que es acosado, que es la víctima; uno o un grupo de niños, que realiza o realizan el ejercicio del acoso y un grupo grande que hace de testigo. Es decir, es un fenómeno grupal que se produce en un momento determinado y que se repite a lo largo del tiempo, no un caso de un problema del momento entre dos o más alumnos”.

Leé también: Desde Chile, ascendieron al Tupungato por una travesía