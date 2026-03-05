Bullrich se reunió con Nahuel Gallo y cuestionó a la AFA por intentar atribuirse su liberación

La senadora Patricia Bullrich recibió este jueves en el Senado al gendarme Nahuel Gallo, liberado recientemente tras permanecer 448 días detenido en Venezuela. Tras el encuentro, la dirigente de La Libertad Avanza denunció que hubo un intento de “apropiación” del caso por parte de la AFA en las gestiones por su liberación.

El encuentro se produjo pocos días después del regreso al país del efectivo de Gendarmería Nacional, cuya detención había generado fuerte repercusión política y diplomática. Según relató Bullrich, mantuvieron una conversación extensa en la que pudieron intercambiar impresiones sobre lo ocurrido durante el tiempo que el gendarme permaneció encarcelado.

“Estuve charlando un rato largo con él, fue una charla muy importante porque como ministra de Seguridad en ese momento seguí el caso desde el primer día”, expresó la senadora tras la reunión. En ese marco, explicó que durante el diálogo también surgieron aspectos personales de su experiencia en prisión que el gendarme prefiere contar públicamente cuando esté en mejores condiciones.

La emoción de tenerte de nuevo en casa, Nahuel. pic.twitter.com/LvU1bjsL7C — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 5, 2026

Bullrich señaló además que Nahuel Gallo manifestó su intención de continuar su carrera dentro de la Gendarmería. De acuerdo con la dirigente libertaria, primero deberá atravesar un período de adaptación tras su regreso al país y luego podrá retomar las tareas vinculadas a la fuerza de seguridad.

Durante sus declaraciones, la senadora también apuntó contra la AFA por el rol que habría tenido en las gestiones vinculadas a la liberación del gendarme. Según sostuvo, representantes de la entidad deportiva le pidieron a Gallo que mencionara públicamente a la organización como parte de las gestiones que permitieron su regreso a la Argentina.

Sin embargo, de acuerdo con la versión de Bullrich, el gendarme decidió no hacerlo de manera pública. “Les agradeció de manera privada, pero no quiso hacerlo públicamente porque sabe que su país estuvo siempre”, afirmó la legisladora.

En ese sentido, Bullrich fue más allá y sostuvo que existió un intento de atribuirse protagonismo en el caso. “Hubo un intento de apropiación. Ellos podían llegar a Delcy Rodríguez, son amigos y comparten ese mismo modelo. Nosotros no”, aseguró en referencia a las gestiones que habrían realizado dirigentes del fútbol argentino.

La senadora también recordó que la relación institucional entre Argentina y Venezuela atraviesa dificultades desde hace años, lo que complicó el seguimiento del caso durante la detención del gendarme. En ese marco, señaló que la embajada argentina en Venezuela había sido destruida, lo que limitó los canales diplomáticos disponibles para intervenir en el proceso.

Pese a la controversia política generada en torno a las gestiones para lograr la liberación, Bullrich destacó que lo más importante es que el gendarme ya se encuentra nuevamente en el país. “Gallo está acá y eso es lo importante”, concluyó la dirigente al finalizar sus declaraciones.