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Tranquilidad

Buenas noticias: apareció el hombre que era buscado en San Carlos

El caso había motivado un llamado urgente a la población para aportar datos.

Fuentes cercanas al caso informaron que este lunes fue encontrado Gabriel Jordán Apolo Díaz, el hombre de 40 años que era intensamente buscado desde el pasado 23 de abril en el departamento de San Carlos.

Según confirmaron, Díaz había sido visto por última vez en su domicilio del barrio El Esfuerzo, lo que había motivado la activación de un pedido de averiguación de paradero y un amplio operativo de búsqueda en la zona del Valle de Uco.

A partir de la difusión del caso y la colaboración de la comunidad, en las últimas horas se logró dar con su paradero, lo que permitió desactivar el alerta que se encontraba vigente.

Si bien no trascendieron en detalle las circunstancias en las que fue hallado, desde el entorno de la investigación indicaron que el hombre ya se encuentra localizado y fuera de peligro.

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