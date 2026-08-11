Brutal diferencia con los maestros: esto pasarán a ganar los diputados y senadores mendocinos con el sueldo de agosto

El exsenador provincial del Frente de Izquierda (FIT), Lautaro Jiménez, volvió a cuestionar la política salarial de Mendoza y puso el foco en la diferencia entre los ingresos de los docentes y las dietas que perciben los legisladores provinciales.

A través de una publicación en sus redes sociales, Jiménez sostuvo que Mendoza paga “los sueldos más bajos del país a los maestros” y difundió cifras correspondientes a los ingresos docentes que, según indicó, ubican a la provincia en el último lugar del ranking nacional.

De acuerdo con los números compartidos por el dirigente de izquierda, un docente mendocino percibe actualmente un salario bruto de $935.450, que se traduce en aproximadamente $780.450 de bolsillo. Con esos valores, aseguró que la provincia se encuentra en el puesto 24 de 24 en el ranking de salarios docentes del país.

No es el único caso de sueldos bajos. Agentes de la Policía de Mendoza que reclamaron mejoras salariales, dieron detalles de sus remuneraciones. “Un oficial con 20 años de trayectoria cobra en mano $1.100.000”, indicaban en febrero de este año y agregaron que “un auxiliar, que son las jerarquías más bajas, están entre los $150 mil de básico y los $180 mil de básico. O sea, que de mano les quedan entre 800 y 900. Y los penitenciarios no superan los $900 mil”.

El planteo de Jiménez estuvo acompañado por una comparación con los ingresos de los integrantes de la Legislatura provincial. En ese sentido, cuestionó que durante agosto se concrete un nuevo incremento en las dietas de senadores y diputados.

Según la información publicada por el exlegislador, los representantes de ambas cámaras pasarían a percibir alrededor de $5.510.500 de bolsillo.

“Pero, en agosto, dará un nuevo aumento de dietas para senadores y diputados”, señaló Jiménez en su publicación, acompañando el mensaje con una imagen en la que contrapuso ambos niveles de ingresos.

El exsenador utilizó así la diferencia entre los salarios docentes y las dietas legislativas como eje de una crítica política al esquema de remuneraciones vigente en la provincia.

La publicación reavivó uno de los reclamos que el FIT ha sostenido históricamente en torno a los ingresos de los trabajadores estatales y, en particular, del sector educativo, al tiempo que cuestionó el nivel de las remuneraciones de los representantes políticos.