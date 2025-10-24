Brutal ataque en Mendoza: dos pitbull dejaron gravemente herido a un trabajador que iba a su empleo

Un violento ataque de dos perros pitbull dejó gravemente herido a un trabajador en el distrito de El Pastal, Las Heras, durante la mañana del viernes. El hecho ocurrió cerca de las 8, cuando Jorge Fabián Díaz Trigo, un hombre de 55 años oriundo de San Juan, se dirigía a su empleo en una fábrica de ajo y fue sorprendido por los animales que salieron del interior de una vivienda.

De acuerdo con fuentes policiales, los perros se abalanzaron sobre la víctima y lo mordieron repetidamente en los brazos, provocándole heridas profundas. Los gritos de auxilio alertaron a vecinos y compañeros de trabajo, quienes salieron a socorrerlo en medio de escenas de extrema tensión. Tras varios minutos de desesperación, lograron contener a los animales y asistir al hombre, que yacía ensangrentado y en estado de shock.

Imagen ilustrativa

Policías de la Unidad Especial de Patrullaje de Las Heras llegaron al lugar y asistieron a la víctima hasta la llegada del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). El personal médico le practicó las primeras curaciones y luego lo trasladó al Hospital Lagomaggiore, donde los profesionales confirmaron que presentaba traumatismos múltiples y desgarrantes en ambos brazos por mordeduras de perro.

Desde la Oficina Fiscal N°1 de Las Heras, que intervino en el caso, se dispuso la actuación de personal de Zoonosis de la Municipalidad, encargado de evaluar el comportamiento de los animales y realizar una encuesta ambiental. También se identificó al propietario de los perros y se radicó la denuncia correspondiente, mientras se aguarda el avance de la investigación.

El violento episodio generó consternación entre los vecinos de la zona, que reclaman mayores controles y sanciones ante la tenencia irresponsable de animales potencialmente peligrosos, una problemática que vuelve a ponerse en debate tras este nuevo ataque.