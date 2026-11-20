Un hombre murió este jueves en el Hospital Lagomaggiore luego de recibir una puñalada en el tórax en el barrio 12 de Mayo, en Las Heras. Por el hecho, una mujer fue aprehendida y la principal hipótesis apunta a una discusión por cuestiones vinculadas a un alquiler.

Según el reporte policial, el episodio ocurrió alrededor de las 20:19, cuando ingresaron varios llamados al 911 que alertaban sobre un hombre que presentaba una herida de arma blanca en la vía pública.

Ante esta situación, la víctima fue trasladada en un vehículo particular hasta el Hospital Lagomaggiore, donde los profesionales confirmaron su fallecimiento.

De acuerdo con las primeras informaciones, el hecho se habría originado durante una discusión entre el hombre y una mujer por un conflicto relacionado con un alquiler. La disputa habría derivado en una riña en la que la mujer presuntamente lo habría herido con un arma blanca.

La sospechosa quedó aprehendida mientras se investigan las circunstancias del homicidio.