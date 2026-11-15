Brutal asesinato en Guaymallén: mataron a un hombre de un disparo en la cabeza y hay dos detenidos

Un hombre de 66 años murió tras recibir un disparo en la cabeza durante una riña en el barrio Los Hornos, en el distrito El Sauce de Guaymallén. Por el homicidio, la Policía detuvo a dos hombres señalados por estar presuntamente involucrados en el ataque.

Según el reporte policial, el hecho de sangre ocurrió el sábado alrededor de las 23:15 en el interior del asentamiento, momento en el que un llamado al 911 alertó sobre una pelea en la que también se habían escuchado disparos de arma de fuego.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron a la víctima con una herida de bala en la cabeza. Ante esta situación, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) la asistió y trasladó al Hospital Central, donde falleció durante la madrugada de este domingo. En paralelo, en la escena del hecho trabajó la Policía Científica.

Según manifestó un familiar de la víctima, desde el mediodía mantenían problemas con dos conocidos. Ese dato quedó incorporado a las primeras averiguaciones para establecer las circunstancias del homicidio.

Hay dos detenidos por el homicidio

A partir de las tareas investigativas, personal de la División Homicidios logró identificar a dos hombres señalados como presuntos involucrados en el ataque.

El primero fue aprehendido en las inmediaciones de su domicilio. Luego, los efectivos realizaron una persecución a pie por el interior del asentamiento y consiguieron localizar y detener al segundo sospechoso.

De este modo, ambos hombres quedaron alojados en la Comisaría 9.ª, a disposición de la Fiscalía de Instrucción N.º 18, que lleva adelante la investigación.