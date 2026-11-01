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CIUDAD DE MENDOZA

Brindemos: una propuesta para conocer la historia vitivinícola de Mendoza

La experiencia turística se realizará durante noviembre e incluirá un recorrido guiado por la Terraza Jardín Mirador y la Sala del Vino.

La Ciudad de Mendoza invita a participar de “Brindemos”, una propuesta que busca acercar a mendocinos y turistas a la historia de la vitivinicultura y su importancia en la identidad local.

La experiencia propone un recorrido guiado por dos espacios emblemáticos de la capital: la Terraza Jardín Mirador y la Sala del Vino. A través de esta visita, los participantes podrán conocer más sobre el desarrollo de la actividad vitivinícola y su relación con el patrimonio cultural mendocino.

La iniciativa es impulsada por la Ciudad, en su rol de Capital Internacional del Vino, y forma parte de las acciones destinadas a ampliar la oferta turística con actividades que permitan descubrir los atractivos de Mendoza desde nuevas perspectivas.

“Brindemos” se desarrollará del 4 al 27 de noviembre, de miércoles a viernes, a las 12. El punto de encuentro será la Sala del Vino, ubicada en la Municipalidad de Mendoza, en 9 de Julio 500.

La actividad es arancelada y las entradas se encuentran disponibles a través de la plataforma Entradaweb.

ETIQUETAS:

Sala del VinoCiudad de MendozaTerraza Jardín MiradorBrindemos

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