Botín en una cárcel mendocina: cocaina, marihuana y casi 20 celulares escondidos

El Servicio Penitenciario de Mendoza desplegó un operativo de gran magnitud en el Complejo Penitenciario N.º III Complejo Penitenciario Almafuerte, donde lograron secuestrar 17 teléfonos celulares, más de 140 gramos de marihuana y más de 116 gramos de cocaína dentro de uno de los pabellones del establecimiento. El procedimiento se desarrolló en el Módulo 2 y estuvo a cargo de la Fuerza Operativa de Requisa Móvil Antidisturbios (FORMA), con apoyo de otras divisiones penitenciarias.

Según informaron oficialmente, participaron 47 efectivos pertenecientes a FORMA, el Grupo Especial de Operaciones Penitenciarias (GEOP), personal de Requisa y Canes. Durante la inspección (que se extendió por más de cuatro horas y media), los agentes revisaron celdas y sectores comunes del pabellón, donde detectaron distintos elementos ocultos y no autorizados.

Entre lo secuestrado aparecieron los celulares utilizados de manera clandestina dentro del penal, además de las sustancias prohibidas. El operativo permitió retirar de circulación 141,1 gramos de marihuana y 116,8 gramos de cocaína, en lo que las autoridades consideran un nuevo golpe contra las redes internas de distribución de droga dentro de las cárceles mendocinas.

Desde el Servicio Penitenciario señalaron que este tipo de controles forman parte de una estrategia permanente para reforzar la seguridad en los complejos carcelarios de la provincia. Además, remarcaron que la unidad FORMA fue creada específicamente para intervenir en requisas planificadas y operativos de alto riesgo orientados a detectar armas, celulares y estupefacientes.

El hallazgo volvió a poner el foco sobre el ingreso de elementos prohibidos a las cárceles y el funcionamiento de circuitos clandestinos dentro de los pabellones penitenciarios, una problemática que desde hace años preocupa a las autoridades provinciales.