Boris Martin, de fiscalizar para Milei a ser candidato a concejal en San Carlos

Cierra la campaña y ya todos los argentinos empiezan a prepararse para elegir a sus nuevos representantes legislativos. Elecciones que llegan a San Carlos con una importante renovación en los nombres de los candidatos, algo que se representa claramente en el Frente Libertario Demócrata.

Y es que este partido, con Mechi Llano como máxima referente actualmente, lleva a Boris Martin como candidato en primer término. Un joven del departamento que se recibió hace relativamente poco de Contador Público y que tendrá su primera experiencia en la política.

Este irá acompañado de Silvia Rivas, Marcela Guerrero, Jorge Riveros y Omar Bernaldez. Representando a un partido que, a nivel provincial, tendrá candidatos como Cristian Cuattrocchi, Maira Velázquez, Hugo Gottardini y Cristina Pizzurno; teniendo presencia en casi todos los departamentos.

Desde Diario NDI pudimos hablar con este sorpresivo candidato y esto nos decía Boris: “Soy afiliado al Partido Demócrata (PD) y las autoridades del mismo me explicaron la relación del frente y me propusieron ser candidato en primer lugar de la lista del Frente Libertario Demócrata. Acepté y acá estoy. En el 2023 manejé toda la fiscalización en San Carlos para La Libertad Avanza (LLA) como frente formado por el Partido Demócrata y Partido Libertario (PL)”.

“Esperamos tener un buen resultado desde el punto de vista de mi primera experiencia. O sea, observar y poder medir la tarea realizada en el territorio, en las redes y ver cuál es la respuesta de la gente. Recorrimos todos los distritos, pero no con el afán de consultar al ciudadano qué problemas tiene porque la problemática fue analizada con anterioridad; lo que fuimos a hacer es a ver la letra chica, las dificultades particulares, pero en términos generales tenemos claro cuál es la problemática que tiene el departamento. Falta de infraestructura, falta de servicios públicos, falta de adhesión agrandes inversiones”, sumó

Después, Boris habló sobre los resultados y cómo los va a esperar, asegurando que pese a lo que pase va a estar acompañado de su familia y de su equipo; quienes lo han a acompañado en este largo camino en búsqueda de una nueva alternativa para San Carlos.

Principales propuestas

Obligar al poder Ejecutivo a informar los ingresos totales (cobro de tasas Locales, coparticipación, regalías y otros), y su destino y ejecución conforme al Presupuestos aprobado por el H.C.D. (Periodicidad: mensual o trimestral).

Prohibir la modificación de las partidas del presupuesto aprobado por el H.C.D. en función del modelo macroeconómico de estabilización donde no deben registrarse mayores costos por inflación o fluctuaciones en el tipo de cambio.

Disponer la eliminación de los Impuestos Nacionales y Provinciales, Impuestos Internos y las tasas Municipales, de los Servicios Públicos y del combustible en el ámbito del Departamento. Para el del Alumbrado Público, se cobre dentro del Impuesto Municipal, que pasará a ser de pago mensual, pasando a ser Alumbrado, Barrido y Limpieza. Dejando de ser los presentadores Agentes de Cobro. Respecto a los Impuestos Provinciales, el importe global de los estos, pueden ser balanceados, descontándolos de la coparticipación provincial.