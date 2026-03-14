Bono para jubilados: quiénes lo cobrarán en abril y quiénes quedarán afuera

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantendrá en abril el bono extraordinario de $70.000 que se paga junto con las jubilaciones y pensiones. Sin embargo, el beneficio seguirá estando dirigido principalmente a quienes cobran los haberes más bajos del sistema previsional.

El refuerzo fue implementado como una ayuda para acompañar los ingresos de los jubilados y pensionados con menores recursos. Por ese motivo, no todos los beneficiarios del sistema podrán acceder al monto completo.

En abril, quienes cobren la jubilación mínima recibirán el bono total de $70.000 junto con su haber mensual. También lo percibirán los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y quienes reciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Por otro lado, los jubilados que perciban haberes superiores al mínimo podrían recibir un monto menor del bono, ya que el refuerzo se paga de manera proporcional para que el ingreso total no supere el límite establecido por el organismo previsional.

En cambio, los jubilados que tienen ingresos más altos dentro del sistema directamente no cobrarán el bono, ya que el beneficio está destinado a reforzar los haberes más bajos.

De esta manera, el bono de $70.000 continuará funcionando como un complemento para los sectores más vulnerables del sistema previsional, mientras el resto de los jubilados recibirá únicamente el aumento correspondiente por movilidad en sus haberes.