Bono para jubilados en mayo: quiénes cobran el refuerzo de ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en mayo continuará el pago del bono extraordinario destinado a jubilados y pensionados, una medida que busca reforzar los ingresos frente a la inflación.

El refuerzo será de $70.000 y se abonará junto con el haber mensual, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

Quiénes acceden al bono

El beneficio está dirigido principalmente a quienes perciben los ingresos más bajos dentro del sistema previsional. En concreto, lo cobrarán:

Jubilados que reciben el haber mínimo.

Jubilados y pensionados con ingresos superiores a la mínima, pero dentro del tope establecido.

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

En el caso de quienes cobran la jubilación mínima, el bono se percibe completo. Para quienes superan ese monto, el refuerzo se paga de manera proporcional hasta alcanzar un ingreso máximo determinado.

Cuánto se cobra en total

Con el aumento por movilidad y el bono incluido, el haber mínimo en mayo se ubicará en torno a los $393.174, que ascienden a aproximadamente $463.174 con el refuerzo.

El esquema también alcanza a otras prestaciones: