Search
Instagram Facebook Twitter
JUBILADOS
ATENCIÓN

Bono para jubilados en mayo: quiénes cobran el refuerzo de ANSES

El organismo previsional mantendrá el pago extra durante el quinto mes del año, con un monto fijo para los haberes más bajos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en mayo continuará el pago del bono extraordinario destinado a jubilados y pensionados, una medida que busca reforzar los ingresos frente a la inflación.

El refuerzo será de $70.000 y se abonará junto con el haber mensual, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

Quiénes acceden al bono

El beneficio está dirigido principalmente a quienes perciben los ingresos más bajos dentro del sistema previsional. En concreto, lo cobrarán:

  • Jubilados que reciben el haber mínimo.
  • Jubilados y pensionados con ingresos superiores a la mínima, pero dentro del tope establecido.
  • Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).
  • Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

En el caso de quienes cobran la jubilación mínima, el bono se percibe completo. Para quienes superan ese monto, el refuerzo se paga de manera proporcional hasta alcanzar un ingreso máximo determinado.

Cuánto se cobra en total

Con el aumento por movilidad y el bono incluido, el haber mínimo en mayo se ubicará en torno a los $393.174, que ascienden a aproximadamente $463.174 con el refuerzo.

El esquema también alcanza a otras prestaciones:

  • PUAM: supera los $380.000 con bono.
  • Pensiones no contributivas: rondan los $345.000 con el extra.

ETIQUETAS:

Ansesjubilados y pensionadosbono extraordinario

+ Noticias

ATENCIÓN

Bono para jubilados en mayo: quiénes cobran el refuerzo de ANSES

Por: Violeta Díaz Costa

formación

Abrieron las inscripciones para el ciclo “Fortaleciendo Emprendimientos en Tupungato”

Por: Redacción NDI

control

Tupungato y la Justicia dieron una charla sobre las consecuencias de las amenazas en escuelas

Por: Redacción NDI

grupo d

Boca visita a Cruzeiro por Copa Libertadores: a qué hora juegan y por dónde verlo

Por: Redacción NDI

TRAGEDIA

Accidente fatal en Palmira: un motociclista murió tras chocar contra un camión

Por: Redacción NDI

orgullo

Los tunuyaninos Maciel Bueno y Bautista Amieva se consagraron campeones sudamericanos de beach vóley

Por: Federico Aloi
Instagram Facebook Twitter