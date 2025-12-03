Bono de Puntaje: fechas clave y qué deben hacer los docentes mendocinos

El Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE definió el cronograma que regirá el proceso del bono de puntaje 2025 para docentes de nivel Secundario y CCT. Desde el 5 de diciembre, los docentes inscriptos correctamente podrán acceder a su documento electrónico con firma digital.

Junto a las fechas de emisión del bono, se estableció un cronograma para la consulta, reclamos, así como para la entrada en vigencia del nuevo puntaje.

Luego de las etapas de inscripción, validación y tabulación de la documentación, a cargo de las Juntas Calificadoras de Méritos y los Jurados designados, la Dirección General de Escuelas (DGE) emitirá el bono de puntaje, que tendrá su versión electrónica y un período específico para realizar cualquier observación.

Además de renovar su bono, los docentes pudieron incorporar títulos, antecedentes, antigüedad y todas las formaciones que realizaron desde la última emisión, en 2018. En la emisión 2025 se han tabulado los antecedentes de 30.000 personas.

Fechas para tener en cuenta