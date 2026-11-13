Bono de $70.000 para jubilados: qué contempla el Presupuesto 2027 y quiénes podrían cobrarlo

El futuro del bono de $70.000 que reciben los jubilados y pensionados con menores ingresos comenzó a generar expectativas de cara a 2027. El proyecto de Presupuesto presentado por el Gobierno nacional contempla recursos para sostener los refuerzos económicos que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), aunque todavía no confirma que el adicional se mantenga con el mismo valor.

La iniciativa prevé destinar aproximadamente $102 billones al sistema previsional durante el próximo año. De ese total, unos $3,9 billones estarían reservados para el pago de bonos y refuerzos extraordinarios, mientras que el resto se utilizaría para cubrir las prestaciones habituales.

De esta manera, el presupuesto anticipa que el Gobierno contempla continuar con este tipo de asistencia económica, aunque la decisión definitiva dependerá de las próximas disposiciones oficiales.

Quiénes podrían cobrar el bono de ANSES en 2027

Si se mantiene el esquema que funciona actualmente, el refuerzo estaría destinado principalmente a los beneficiarios que perciben los ingresos previsionales más bajos.

Entre ellos se encuentran:

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo.

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez, vejez y madres de siete hijos.

Jubilados que superan el haber mínimo, pero no alcanzan el límite establecido para recibir el refuerzo completo.

Actualmente, quienes cobran la jubilación mínima pueden acceder al bono de $70.000 en su totalidad. En cambio, los beneficiarios que perciben haberes superiores reciben un complemento proporcional, hasta alcanzar el tope de ingresos establecido por el Gobierno.