Bonnie Tyler está en coma inducido tras una operación

El mundo del espectáculo internacional se encuentra en vilo tras conocerse el delicado estado de salud de Bonnie Tyler. La cantante galesa, permanece internada en coma inducido en un hospital de Faro, Portugal.

Lo que comenzó como una molestia abdominal en su residencia de descanso el pasado 30 de abril, derivó en un cuadro de extrema gravedad que obligó a una intervención quirúrgica de urgencia.

Según el reporte oficial de su equipo de comunicación, la artista de 74 años sufrió una perforación intestinal como consecuencia de un apéndice reventado. Si bien la operación inicial fue calificada como exitosa por sus allegados en un primer momento, el cuadro clínico sufrió un retroceso drástico durante la jornada del miércoles 6 de mayo.

Actualmente, el diagnóstico de la intérprete de clásicos como Holding Out for a Hero se mantiene bajo reserva médica en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Tyler cuenta con el apoyo incondicional de su esposo, Robert Sullivan, con quien cumplió medio siglo de matrimonio el año pasado y quien permanece en el centro de salud monitoreando cada avance.