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Bomberos Voluntarios sofocaron un incendio forestal en un distrito de San Carlos

El rápido accionar del cuerpo voluntario de bomberos permitió parar este incendio y que no llegara a mayores

Durante la noche del martes, personal de Bomberos Voluntarios del departamento de San Carlos llevaron a cabo el control de un incendio en un campo ubicado sobre calle El Molino dentro de uno de sus distritos más alejados.

Según informaron mediante sus redes sociales, pasadas las 22, el CEO del Valle de Uco informó sobre el incendio en proceso dentro de la Finca Montiel en la calle Molino en el distrito de Pareditas, al sur del departamento.

Allí acudieron los móviles 3 y 4 de Bomberos Voluntarios de San Carlos y realizaron los trabajos necesarios para frenar el incendio de 100 metros de álamos y más de 10 metros de montículo de palo de orégano que estaban en cercanía.

Por el momento se desconoce la razón del incendio, pero se confirmó que el mismo fue sofocado y no alcanzó a extenderse por el campo.

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